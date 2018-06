Guerra sucia en las redes

Alfredo Freites

En Colombia la lucha por la presidencia ha visto aflorar los mayores actos de guerra sucia en el proceso electoral.

Las redes sociales son usadas por los competidores para detractar y desacreditarse unos a otros, valiéndose de mentiras de todo tipo. Se han lanzado fotos trucadas, vídeos con montajes y noticias falsas con las argumentaciones más descabelladas.

Hay laboratorios digitales para deshonrar.

Lo peor de todo es que son los mismos electores los portadores y transmisores de esa guerra sucia.

Son inducidos al error por aliarse a sus convicciones políticas sin analizar lo justo, correcto o lo erróneo.

Eso mismo ocurre aquí con las noticias políticas. Hay una guerra sucia incruenta.

En el fuego cruzado entre los peledeístas hay quienes se aprovechan en atizar las divergencias cargando el dado contra Leonel Fernández y sus seguidores o bien contra el presidente Danilo Medina.

Los enemigos del PLD se surten de todo tipo de armas, hasta materiales importados en uso de otras demarcaciones, para denostar. También se usan las redes desde el litoral ofi cial para demeritar a los seguidores del líder del partido morado, como forma de ablandarlo a él.

En muchas ocasiones he advertido para no darle curso a informaciones que no hayan comprobado, ya que la desinformación o el mercadeo se mezclan con la política.

Recientemente criticaron al gobierno dominicano por desatender a un presunto meritorio estudiante quien supuestamente había ganado unas olimpiadas de matemáticas en el exterior.

El bonitico chico resultó ser un actor porno español, que también fue usado en la campaña electoral colombiana.

Eso ocurre frecuentemente.

Existen creyentes que mentir o difundir mentiras es divertido y que siempre que sean contra nuestros enemigos, esa práctica es positiva; otros actúan con una consciente mala fe y se perdonan a sí mismos.

Hay muchas ocasiones que también, por la prisa o por ignorancia, damos curso a informaciones que parecen verdaderas y nos toman de tontos por apegarnos a determinados valores. No estoy libre de culpa.

Los fabricantes de dicterios son hábiles y usan inteligentemente la defensa de la moral para desacreditar a otros o incluso emplean el humor con los mismos fi nes. En este uso de las redes hay de todo: venganza personal, lucha por el poder, mercadeo de productos y hasta mentir por gusto.

Esta guerra sucia en el país se acrecentará.

Cada uno debe saber qué difunde sin olvidar que podríamos perjudicar inocentes.