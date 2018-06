Los salmos y la corrupción

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Esta es nuestra entrega No. 32 acerca de este tema, esta presencia de la corrupción en los salmos del Antiguo Testamento. Les invito a ver el salmo 141.

El salmo 141 recoge la situación de las personas que dicen: “Yo no quiero entrar en el camino de los crímenes, en el camino de la maldad. Yo no quiero sentarme con los malhechores, con los corruptos”. Es la persona que piensa que aunque no quiere ser corrupto, puede caer en la corrupción; que aunque esté en contra, puede ser tentado y terminar en ella y por eso clama contra la seducción, contra la atracción del mal, pero del mal muy concreto, el mal que hace daño y que específicamente hace daño a los demás.

Es realmente un salmo que nos invita a todos, a todos los que tal vez alguna vez enfrentaron la corrupción, y finalmente terminaron tirando la toalla y se sentaron a la mesa de los corruptos.

Por eso, este salmo es una invitación contra la seducción, contra la atracción del mal y de la corrupción.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.