El temor al temor

Orlando Gil

ADENTRO, ADENTRO.- Los que disienten de la forma como el procurador Jean Alain Rodríguez lleva el caso Odebrecht lo acusan de haber excluido al PLD. Como si fuera posible. La verdad que no. Víctor Díaz Rúa es PLD, y también Tommy Galán, exministro y actual Senador. Los primeros en saberlo son los propios peledeístas, algunos de los cuales levantan su voz para que el partido proceda en consecuencia contra Díaz Rúa, y por igual contra Félix Bautista por la aplicación de la Global Magnitsky Act de parte de Estados Unidos. Una situación enteramente nueva y de la que será difícilmente pueda rehuir al partido oficial. El reclamo lo hizo de primero Francisco Domínguez Brito, quien intentó contra Bautista y fracasó. Pero igual dos mujeres, y con mucho nivel: la vicepresidenta Margarita Cedeño y la senadora Cristina Lizardo. Domínguez Brito es del Comité Central, pero Cedeño y Lizardo pertenecen al Comité Político. Los tres saben que Díaz y Bautista no solo son altos cargos, sino que dirigen secretarías claves como Finanzas y Organización. Pero además hombres de la confianza del presidente del PLD, Leonel Fernández. El pronunciamiento por tanto no puede verse así como así, y sin duda tendrá consecuencias. O para quienes hacen la demanda o para los afectados...

SIN PIEDAD.- Los partidos (el principal del gobierno y el principal de la oposición) tendrán problemas si quisieran tapar la falta de sus dirigentes, pues no la opinión pública, que siempre va de camino, sino la población en general irá tomando cuenta. El material de los periódicos resulta abundante y más que suficiente para que los miembros del partido que fuere, o el electorado, se formen una opinión acabada. Las excusas de posición dentro del escenario nacional o dentro de las organizaciones no podrán salvar fama ni evitar consecuencia. Pueden decir o hacer lo que quieran, creyendo que el ánimo de la gente es el mismo de siempre, pero a la larga el efecto será de daño. España es un caso, y también un ejemplo. La caída de Mariano Rajoy no se debió a la mala suerte de ahora, sino a lodos originados por lluvias de hace más de diez años. Más que Rajoy fue el Partido Popular y una dirigencia que se consideraba por encima del bien y del mal. Si el PLD y el PRM no proceden como deban proceder, el rencor provocado por sus actitudes se irá incubando, y el pueblo sabrá cuándo lo hace, pero de que lo hará, lo hará. El partido que no se dé cuenta de que los tiempos cambian, y que las viejas culpas son ahora pecados, solo basta mirar a la Iglesia que ni ella misma se perdona...

TEMOR AL TEMOR.- Uno piensa que la actitud de los partidos de encubrir a sus culpables no se debe a complicidad, sino a temor. Temor a la reacción de los sancionados. No todo el mundo asiente ni acepta castigo, abandono. Lo común, lo normal, lo corriente es el desquite, el cobro personal o colectivo. Solo basta pensar en la patada del ahogado. Además, la hipocresía y la simulación no son virtudes, sino pecados. Entre pecadores, entonces, no hay nobleza que valga. Aunque ahora se hagan, los partidos no eran ajenos a lo que hacían sus dirigentes, fuera en el gobierno en las cámaras, y dejaron pasar. Ahora que se pide cuenta, o pagan ellos o pagan los afectados. Lo penal es lo penal, y lo político, político. Víctor Díaz Rúa fue perseguido por la fiscalía del Distrito Nacional, y se salvó. Félix Bautista fue sometido por la Procuraduría anterior, y lo dejó en el terreno. Esto es que el PLD fue sobre sí mismo, y no pudo. Dicen que las colindancias. PRM, ahora que se acuestan las palomas José Paliza y Carolina Mejía, debe preguntarse por qué no otorgó nuevo mandato a Andrés Bautista y a Jesús -Chu- Vásquez. Los liderazgos, más que lamentarse, tienen que felicitarse, pues vieron más allá de la cerca. Nada más hay que suponerse lo que habría sido iniciar esta etapa con Odebrecht a las espaldas. Dios se ocupa e ilumina, a veces...

DESGRACIA DE TODOS.- La verdad que la política siente la desgracia, y nadie puede asegurar qué ocurrirá en un plazo que no es inmediato, pero tampoco largo. Si solo fuera el PLD, el PRM no tendría más que esperar. El gobierno sería un mango bajito en el 2020. Sin embargo, de igual a igual, el conejo corre rápido y el burro patea, pero ambos orejudos. El PLD no habla, a pesar de los emplazamientos citados, y el PRM quisiera hacer de tripas corazón. Luis Abinader seguirá siendo Luis Abinader, e Hipólito Mejía también Hipólito Mejía. Pero, ¿y José Paliza, y Carolina Mejía? ¿Serán finalmente los muchachos puestos por los grupos para que hagan lo que les mandan o imprimirán al Moderno estilo propio? El estilo es el hombre, según la perceptiva, pero ¿y la mujer, también? Ese no es un punto a discutir, pero sí a ver en los próximos días, cómo Paliza y Mejía manejarán el caso Odebrecht. En el PLD no se entiende la emergencia, pero cada semana tiene un lunes, y además se acordó que si no lunes, cualquier otro día de la semana. ¿Pueden Leonel Fernández y Reinaldo Pared aguantar por un día la campaña interna, comunicarse y acordar una convocatoria del Comité Político? El presidente Danilo Medina no sería problema, pues los lunes no tiene en agenda visitas sorpresa...