Héroes y antihéroes

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

El 14 de junio en la República Dominicana celebramos la gesta heroica de hombres y mujeres que se opusieron al régimen de Trujillo y que debieron sufrir como consecuencia de su gallardía.

En efecto, tal fue el producto de la decisión de personas que quisieron hacer algo para resolver los problemas. No se quedaron tan solo criticando la dictadura, no. Hicieron algo, y además de esto nos hacen ver que los que así actúan valientemente quedan como ejemplo, son considerados héroes. Por otra parte están los antihéroes, no solamente los que permanecieron pasivos, sino los otros que actuaron activamente en contra de ellos.

Es por eso que siempre la historia es un gran libro, es maestra de la vida: la historia nos invita a pensar.

“Ahí están los mártires --canta el himno del 14 de Junio--, ahí está esta gloriosa gesta nacional, los mártires están ahí pueblo dominicano; aún en el alma popular, llegaron llenos de patriotismo y su patriotismo permanece a lo largo de la historia”.

Las gestas históricas nos hablan de héroes y también de antihéroes. Los héroes son recordados con gratitud y los antihéroes son olvidados hasta sus propios nombres.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.