Publicidades (5)

Freddy Ortiz

Respetuosamente, y de la mejor buena fe, me permito hacer algunas sugerencias a los fabricantes de la línea de quesos Patrón de Oro:

1- Revisar el jingle de Cien Aniversario, por varias razones: A) Porque dice “costumbré”, en vez de costumbre. También “alegriá” en vez de alegría, en ambos casos métricamente innecesario. B) No se entiende “cien años”, sino “seranos”. C) Hace tiempo que pasó el centenario, y D) Una marca antigua no puede contar con la lealtad del consumidor actual por factores hereditarios o tradicionales. Hay que renovarse pensando siempre en las nuevas generaciones (etiquetado, extensión de línea, novedades, degustaciones, promociones, etc.).

2- El nuevo comercial para televisión de Café Santo Domingo, es fresco, moderno, dinámico, lleno de juventud y con jingle muy agradable. Con las cafeterías en los “malls” y las cápsulas para máquinas, es evidente que la marca no se duerme en su fama.

3- ¡Eureka! El agua sucia que, con su esponja, lanzará el carajito del semáforo sobre el limpio parabrisas de tu vehículo, no causará molestia alguna gracias a que, en el tanque, llevas una marca específica de gasolina.

4- Atención redactores de la publicidad: la calle de Los Prados es Olof Palme, no Palmer.

5- En el spot de televisión de Prosta Nat, el modelo utilizado para transmitir lo que, supuestamente, es su experiencia personal usando el producto, nunca mira a cámara y parece decir un texto aprendido. Eso, en anuncios testimoniales, resta impacto y credibilidad. La característica principal del anuncio testimonial, es que luzca verdadero, natural, no actuado.

6- A pesar de que desde la década de los sesenta (debate Kennedy-Nixon), se demostró la importancia de la imagen física del candidato para fines de conquista de votos, aún vemos en nuestras calles vallas con fotografías horribles de pretendientes a la Presidencia y aspirantes mal peinados, con pésimo maquillaje y, en algunos casos, sonrisas falsas por mal disimuladas. El manejo de imagen es una ciencia y quien no la usa vive en su propia salsaÖ ¡o es ignorante!