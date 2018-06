Cuidado con esa estrategia

P. Robert A. Brisman P.

El pasado mes de mayo salió publicada una información que daba cuenta de un programa- agenda patrocinada por una Ong Save the Children, en colaboración con el ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo Oeste con la finalidad de incorporar los derechos de la niñez a la gestión municipal. El proyecto lleva por título “Gestión Municipal Participativa: inclusión del enfoque de los derechos de la niñez en la administración local de Santo Domingo”. Esto con el auspicio de la Unión Europea. Este proyecto incluye también lo que han denominado Enfoques de Género y la discapacidad como elementos claves en la construcción de municipios equitativos e inclusivos.

Por otro lado, tenemos que en el mes de abril, salió otra publicación en los medios sobre la creación del programa Igualando RD, un programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Mujer, para implementar cambios transformadores en las empresas eliminando desigualdades y garantizando la igualdad entre hombres y mujeres. Esta iniciativa contribuye a que el sector privado sea parte activa en el cumplimiento de la nueva Agenda Global y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa para que las empresas asuman la responsabilidad de implementar políticas y prácticas para ampliar el acceso al trabajo. Pero además la empresa pasa a formar parte activa de la Comunidad Global de Prácticas Laborales para la Igualdad de Género que coordina el PNUD.

Todo esto viene a colación de que, desde hace un buen tiempo para acá, nuestra sociedad dominicana está siendo -de alguna manera-, objetivo de estos organismos internacionales para ir implementando de manera muy sutil la Ideología de Género o como se le conoce también implementación de Eje transversal de género. Y como vemos, la estrategia tiene diferentes blancos de ataque: unos inician con la niñez y otros se lanzan por el lado del empresariado. Esa es la estrategia.

Como parte de ésta, está también el tema relacionado con el aborto. Nuevamente estamos siendo blanco de ataque por estos grupos y ongs subsidiadas con dinero foráneo y nacional para que en nuestro país se legalice el asesinato de los no nacidos, - aborto. Se siguen esgrimiendo como argumentos las tres principales causales que ya conocemos y que se han legalizado en otros países. Pero también sabemos que el asunto es abrir las puertas a ese derrotero para llegar más adelante al aborto libre, que ya está legalizado en otros países. Estas tres causales, estos mismos grupos saben que ya no se sostienen debido al avance de los conocimientos de la ciencia en esta materia. Y es que los promotores del aborto saben que en este campo de la ciencia no pueden dar la batalla porque los argumentos científicos son contundentes, y por eso es que han decidido ignorarlos, y por otro lado siempre vienen con el tema de señalar la mentalidad religiosa como anacrónica y medieval. De hecho, ya está más que dicho hasta la saciedad de que la discusión sobre este tema es primeramente científico. Así proyectan sus faltas de argumentos en sus contrarios. A estos les encanta pelearse con los curas, pero le huyen a la ciencia, a la biología, a la genética.

¿Cuáles son las voces en las que se apoyan estos defensores y promotores del aborto? Voces de algunos comunicadores e instituciones que se la pasan pontificando en unos falsos derechos de la mujer, pero no quieren escuchar y rechazan las voces de las diferentes academias de la ciencia que ya han dicho a unanimidad que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Otro argumento de los abortistas es basarse en lo que otros países desarrollados han implementado en sus legislaciones con respecto al aborto, y que si ya éstos lo han legalizado, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué permanecemos en el “atraso”? ¿Por qué no nos modernizamos? ¡Vaya modernidad la de asesinar a los niños en el vientre materno! ¿Que la madre tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Bueno, si la mujer quiere hacerse un tatuaje o ponerse un piercing en su cuerpo, claro que lo puede decidir. Pero decidir sobre la vida de un tercero que tiene todo su código genético diferente al de la madre y que no es un tumor ni una mancha que nace en su vientre, eso es totalmente falso. Toda mujer que decide embarazarse, será madre para siempre. Lo que tiene que decidir es si quiere ser madre de su hijo vivo o madre su hijo asesinado por ella misma.

Cuidado con esos números de abortos que se presentan como argumentos para su legalización. Los abortistas en honor a la verdad no buscan el bienestar de la mujer ni su salud, más bien buscan el aborto en sí mismo porque es un negocio que mueve mucho dinero. No existe aborto gratis ni seguro. Para ellos es un asunto económico, político e ideológico, pero no humanitario.