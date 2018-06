Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Traigo este tema, porque un grupo de jóvenes que se graduaban me llamaron y me dijeron que querían tener una misa de graduación. ¿Por qué una misa de graduación? Les hablé entonces de la gratitud. En una graduación, los graduandos han de dar gracias. Gracias porque adquieren un grado y un grado por el que actuaron muchas personas; no solamente su esfuerzo, su capacidad de trabajo, sino tanta gente que les ayudó.

Se puede empezar por los padres, así como por otras personas que de alguna manera ayudaron, como los maestros, y los que tienen fe saben que Dios les ha ayudado. Es por eso que se vuelven a Dios para darle gracias, “porque tú has estado con nosotros, Señor”.

A mí siempre me ha llamado la atención ese deseo de los jóvenes de tener ese acto, y son muchas las veces que me han invitado para dar gracias.

Por eso, una misa de graduación es un reconocimiento a Dios como persona y un reconocimiento a tanta gente que ha actuado y ha hecho posible esa graduación y ese título o ese grado que se adquiere.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.