Leonel vivo y en campaña

Alfredo Freites

Leonel Fernández está circulando los pasillos de la precampaña. Está en el callejeo en visita a los barrios contactando simpatizantes, y de pasada, estimulando las firmas que soporten su candidatura. El presidente del PLD no está muerto sino en campaña.

Esta vez no está parado en una ribera del océano imaginario para determinar la dirección de la brisa, sino que temprano lanza su bote sin tomar en cuenta si hay o no pleamar porque tiene su propia Rosa de los Vientos. No visto el libro de ruta en su bitácora así que nos guiamos por su cabotaje para afirmar que está despierto sobre sus laureles.

He estado siguiendo de cerca el caso de Leonel a quien hace años lo definí como “El Invicto”. De los políticos en liza es el único que no ha sido derrotado y ha conquistado tres veces la Presidencia de la República compitiendo contra José Francisco Peña Gómez, Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado.

Es un dirigente que mantiene atracción popular. La gente del pueblo le tiene un cariñoso respeto. Busco percatarme día a día de los factores que mantienen en el tope de la popularidad pasando por encima de las campañas de calumnias y difamación auspiciadas por adversarios de poder. Es el político más calumniado pero la maledicencia no ha calado.

Ya hace seis años que dejó el poder y, sin embargo, como si fuera un icono, he visto su imagen colgada voluntariamente en muchos hogares. Su foto enmarcada es una decoración popular. A unas personas en Haina le pregunté la razón de esto y expresaron su admiración por Leonel y que “él no tiene que venir aquí, él vive aquí”.

Llama la atención esta admiración y es posible que conocedor de esto traza la iniciativa de recoger firmas de apoyo porque sabe que las tiene, así como presume contar con el respaldo de la mayoría de los miembros del PLD.

Leonel Fernández está puntero en las encuestas. En estos días hubo una más y en esta también se consigna su ventaja. No creo mucho en estos sondeos tempraneros porque pueden ser propaganda, pero no dejan de hacer su trabajo.

Aunque el expresidente tiene una presunta ventaja sobre sus competidores no descuida el punto. Hay compañeros en liza y en política se afirma que no hay adversarios pequeños.

Temprano Leonel está surcando la campaña porque barco parado no gana flete.