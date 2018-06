Ceder lo enaltecería

Vinicio A. Castillo Semán

El tranque en el Congreso sobre la aprobación de la Ley de Partidos se mantiene. A pesar de que todo el país se esperanzó con la idea de que la carta del presidente Danilo Medina hace un par de semanas abriría las puertas para un gran consenso nacional que nos permitiría la aprobación de tan importante ley, lamentablemente no ha ocurrido así.

Los once partidos de oposición nos reunimos la pasada semana, reafirmando de manera clara y precisa la posición consensuada hace más de seis meses, que fuera publicada en un pequeño libro y llevada al Congreso y a todos los sectores de la vida nacional, cuyo texto con relación a los métodos de elección de candidaturas es el siguiente:

6. Método de elección

de candidaturas / Elecciones

Primarias

Sobre la escogencia de candidaturas:

- Cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidaturas internas o a cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley.

- Las primarias -o cualquier método escogido por los partidos- deberán ser voluntarias, simultáneas y vinculantes, con el padrón de cada partido; y ser supervisadas y con apoyo logístico de la JCE, y deberán tener lugar en la etapa final del período de precampaña proclamado por la Junta Central Electoral.

Los partidos deberán llevar un registro de militantes y afiliados obligatorio, y depositarlo en la JCE con anterioridad al inicio del anuncio del calendario electoral.

Los partidos entregarán a la JCE, en formato electrónico, con diez días de antelación, el padrón de las personas que participarán en el evento.

El pasado viernes el sector que dirige el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, insistió en que la realización de primarias organizadas por la JCE, con el padrón de la JCE, esté entre las modalidades que puedan asumir los llamados cuatro partidos mayoritarios (en atención a haber sacado más de un 5% de la votación en las últimas elecciones) y que esa modalidad sea escogida, no conforme con los mecanismos establecidos en los estatutos de los diferentes partidos, sino con sus órganos directivos, sin consultar para ello al universo de sus militantes.

La propuesta del sector del presidente Medina llevada por el presidente del Senado a la última reunión en el Congreso fue rechazada, tanto por la oposición como por el sector que encabeza el presidente del PLD, Dr. Leonel Fernández, en el Congreso Nacional, por ser inconstitucional y porque además su implementación en el orden práctico implicaría la realización de elecciones anticipadas por parte de la JCE, a un elevado costo económico y con una logística prácticamente inalcanzable, todo lo cual pondría en grave riesgo los procesos electorales constitucionales del año 2020.

El sector del Dr. Leonel Fernández en el Congreso Nacional, a través del vocero de los diputados Juan Carlos Quiñones, anunció que dicho sector estaba en disposición de acoger íntegra y textualmente la posición de los doce partidos de la oposición sobre los mecanismos de elección de candidaturas, que ha sido transcrito en este artículo en aras de buscar una solución al impasse, y que el país pueda tener pronto una Ley de Partidos consensuada.

La posición sensata del sector del Dr. Leonel Fernández, de apoyar el texto de la oposición para salir del tranque puede acercarnos a una solución final que depende ahora de la voluntad del presidente Danilo Medina.

Estoy convencido de que si el presidente Medina cede en el tema de las primarias (a pesar de que está en todo su derecho de haberlas defendido con vehemencia), y lo hace en aras de buscar un diálogo y un consenso, como decía en su carta de fecha 16 de mayo de 2018, se enaltecería.

Si, por el contrario, no cede en el tema de las primarias abiertas organizadas por la Junta Central Electoral, y la ley muere por falta de consenso, cargará con esa gran responsabilidad histórica.

Aunque estoy claro de que quizás sea el menos indicado para sugerir o dar consejos de lo que tiene o no que hacer el presidente Medina como ciudadano dominicano, expreso mi opinión de que lo que más le conviene a él, a su gobierno y al país es que este próximo año y medio que le queda de forma efectiva a su mandato constitucional, se convierta en un factor de unificación y consenso, no sólo para la Ley de Partidos, sino para otras reformas importantes que el país necesita, y para lo cual no debe ni puede tener al Ejecutivo en el epicentro de la confrontación política.

