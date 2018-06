Verdades inoportunas

Tomás Aquino Méndez

El mismo día que el país lloraba la muerte de 4 mujeres. El mismo día que 8 niños quedaban sin sus madres. El mismo día que quedaba otra vez al desnudo la deficiencia del Ministerio Publico de nuestro país, ese mismo día, la ministra de la mujer declaraba a la prensa, reseñó el Nuevo Diario, que este año LOS FEMINICIDIOS han disminuido. Afirmaba la funcionaria, ese trágico y desdichado día, que “aunque el año inició con algunos feminicidios ha bajado la tasa de los mismos”. Como si se tratara de números o de contar crímenes por día. Como si UNA SOLA mujer que muera a manos de alguien que tiene ya una orden de alejamiento o sin ella, no fuera suficiente para lamentar, llorar y aplicar todo el peso de la ley. No dudo de las estadísticas que posee Janet Camilo en cuanto a la REDUCCIÓN de las muertes de mujeres a manos de sus parejas.

Lo que digo es que esa verdad llegó en un momento INOPORTUNO. Se produjo a la misma hora que en las salas de cuatro hogares humildes dominicanos, familiares lloraban por la muerte de una de sus parientes a manos de sus parejas o ex parejas. Al dia siguiente hubo otro feminicidio en Santiago. La ministra pudo esperar uno o dos días para ofrecer su informe estadístico. No sé si la ministra quería justificar la EFICIENCIA de las autoridades en su política de protección a la mujer, porque si ese era el propósito, logró todo lo contrario.

La práctica de entregar a la víctima, el documento para que se lo lleve a su agresor ordenándole que se ALEJE de ella, sigue en uso y no puede ser. No han valido las quejas, denuncias, protestas y reclamos para que se busque un mecanismo distinto para que esas disposiciones sean enviadas por otra vía. Las autoridades no han hecho caso a esos reclamos, hechos por víctimas, medios de comunicación e incluso el mismo Ministerio de la Mujer. Es evidente que ese mecanismo no funciona. No sirven para nada las costosas campañas lanzadas por entidades oficiales, si no se buscan mecanismos funcionales para proteger a la mujer. Si se sigue entregando a la víctima la orden de alejamiento para llevarla al victimario y si se sigue tratando de justificar con estadísticas, la supuesta o real reducción de los casos.

Sucede igual con la Seguridad Ciudadana y la inmigración haitiana. Los medios traen cada día cantidades de denuncias de ciudadanos de robos, asaltos, crímenes y escalamientos en casa habitada, pero la policía insiste en las estadísticas que hablan sobre la supuesta REDUCCIÓN de los hechos delictivos. Con la inmigración pasa igual. Mientras vemos las calles, las construcciones, zonas agrícolas llenas de haitianos y por la frontera entran cientos todos los días, las autoridades ofrecen datos de un supuesto censo con unas estadísticas que solo ellos creen y que presentan una ficticia reducción y control. Es que, al parecer las estadísticas, en muchas áreas, andan por un lado y la realidad por el otro.

Janet Camilo, ministra de la Mujer, decía el pasado jueves, con cuatro mujeres en ataúdes, que este año han sido menos las damas muertas a manos de sus parejas. La ministra debió revisar porqué la orden de alejamiento dictada en contra del asesino de Bélgica Jiménez Gómez, el señor Sandy Valdez Florimón no se había cumplido. Esa si es una estadística a la que hay que poner atención, porque cumpliéndola, ese criminal hubiese estado en prisión y hoy Bélgica no fuese una estadística. No quiero polémica, ni cuestionar el ministerio de la mujer, pero si deseo sugerirle a la ministra que para otra ocasión, cuando vaya a ofrecer datos como esos, no lo haga un día en el que cuatro familias estén velando a una de sus hijas, víctimas de parejas o ex parejas. Aunque ella tenga su verdad, hay verdades que llegan en momentos inoportunos.