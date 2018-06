Ejemplo y ley

Luis Encarnación Pimentel

A diferencia del funcionamiento de la selva, donde prevalece la irracionalidad del animal más fuerte y hay una lucha permanente por la sobrevivencia, el hombre se organiza en sociedad, con leyes y normas que contribuyan a la convivencia equilibrada del conglomerado, con igualdad de derechos y de oportunidades para todos. Esas reglas de juego que se dan los seres humanos desde la antigüedad, para que funcionen, no solo entrañan derechos y beneficios en favor de los ciudadanos, sino también de deberes y responsabilidades que hay que cumplir y hacer cumplir. Para garantizar una cosa y otra, hay que aplicar mecanismos institucionales de control y de vigilancia de modo permanente y efectivo. En pocas palabras, el irrespeto y la vulneración alegre de las leyes y las normas que se dan las sociedades organizadas de parte de ciudadanos que se consideran por encima del bien y del mal, deben tener inmediata consecuencia. De lo contrario, lo que sobreviene es el caos y el desorden. Es realidad que todo marco de derechos y de libertades tiene su techo, su contrapeso, so pena de afectar a otros o simplemente de que se caiga en el libertinaje. El uso de la palabra y la libertad de expresión y difusión del pensamiento, por ejemplo. Es penosa, my lamentable, la indiferente e irresponsable permisividad - hasta el extremo y el desbordamiento- de parte de autoridades de varios gobiernos con sujetos (hombres y hembras) que han venido haciendo uso abusivo y dañino de los medios electrónicos de comunicación, y con los dueños que lo permiten, por conveniencia política, económica o por ganar audiencia. ¿Hasta dónde vamos a dejar que lleguen y que sigan dañando a la sociedad y a las personas, asesinándolos sin razón y sin reparación alguna la reputación o la honra, en paredones mediáticos, y sin que a los violadores se les aplique el peso de la ley? Sí, de la ley, porque si en materia de la radio lo que hay es un reglamento; si en la televisión hay poca cosa, y si en las redes sociales no hay nada, el Congreso ya ha debido legislar para dotar al país de un instrumento legal fuerte, que estimule a las autoridades a acabar con el pernicioso relajo existente. Hay gente sin respeto ni control alguno, por nada ni por nadie, que ha convertido los medios en estercoleros, y a los que, como la democracia no admite cortes en la lengua, hay que aplicarle el freno de la ley; no pueden seguir como chivos en la sabana (¿). Una señora -ya una vez sancionada- acaba de ofender e irrespetar de modo alegre a la persona y figura de la vicepresidente de la República, Margarita Cedeño, sin reparar en lo que representa. ¡Un solo ejemplo, por Dios!...