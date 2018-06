Lecturas inteligentes, ciudadanos responsables

Yvelisse Prats Ramírez De Pérez

La pasada semana, además del jueves de Corpus, mi calendario marcó otra fecha en rojo, el sábado. Dejando a un lado las preocupaciones por los males del país, fue un día de júbilo, de retomadas esperanzas en el “sí se puede”.

El Diplomado en Gerencia Política y Gestión de Gobierno que se imparte en el Instituto José Francisco Peña Gómez concluía su programa esa mañana. Siempre lo hacemos con un Conversatorio sobre dos libros leídos durante el trimestre, además de los textos que recomiendan los profesores en cada módulo.

Los elegimos en la Dirección Académica del Instituto, muy cuidadosamente. Se pretende, además de fomentar la lectura práctica que tanto ha disminuido en nuestro país, animar a nuestros estudiantes a hacerlo comprensiva, y críticamente.

Esta vez, se asignó a los participantes dos obras de autores dominicanos: “El Derrumbe”, de Federico García Godoy, y “Trujillo: Causas de una tiranía sin ejemplo”, de Juan Bosch. Para analizarlas, se les suministraron guías de lectura, orientadas hacia la reflexión previa a las conclusiones a las que arribarían después de leerlas.

Como coordinadora que soy de los cursos sabatinos, introduje el conversatorio.

Tímidamente primero, levantaron las manos, pidiendo turnos. Las mujeres fueron las primeras.

Me asombré, y luego me felicité interiormente, por las acertadas opiniones que empecé a oír. Tanto sobre “El Derrumbe” como acerca de la obra de Bosch que son en el fondo, estudios históricos de épocas consecutivas y en los comentarios se percibió que así lo habían entendido.

En lugar de hablar de uno primero y luego pasar al otro, los estudiantes fueron deslizándose a relacionar los contenidos de dos obras, no solo temporalmente, viendo la antigüedad entre dos sucesos, la primera intervención norteamericana de 1916, y sus consecuencias, que fueron en parte causas de la tiranía de Trujillo.

Los lectores inteligentes destacaron a su juicio, la cercanía conceptual, de ambas obras, que parten de una visión pesimista del destino de la nación dominicana.

Los estudiantes, que resaltaron ese rasgo común, se suman a ese pesimismo. Otros, en cambio, reaccionaron con bríos, yo misma, intervine para recordar que no siempre don Juan fue escéptico; mientras luchó desde el exilio contra Trujillo, y en su prédica que nos educó en la democracia cuando regresó al país. Creyó en nosotros, creyó en un futuro distinto para nuestra patria.

Los malos dominicanos que lo derrocaron, son los culpables, de su posterior pesimismo.

Aunque me había prometido controlar mi habitual locuacidad, porque en esa mañana los alumnos eran los protagonistas los animé a descubrir en el pesimismo de García Godoy y de Bosch, el amor, y el dolor que sentían por la República Dominicana.

Se contagiaron con mi pertinaz entusiasmo, y al ir acercándose a través de las guías de lectura a comparar lo pasado con situaciones presentes, pasaron a sentirse actores, responsables de que en nuestro país no se repitan o continúen, situaciones como las que describen las obras leídas.

Ojalá hubiesen grabado las propuestas que surgieron, para corregir lo que no han hecho los discípulos de Bosch. Así lo expresaron con decisión muchos: “Para que emerja la patria que soñaron los autores leídos, hay que PARTICIPAR”.

En una especie de consenso no previsto, los estudiantes fueron desplegando las esperanzas que se han forjado en el Diplomado que concluye.

Y para mi satisfacción y orgullo, encontraron y mencionaron, la relación biunívoca entre las clases recibidas, el título del Diplomado, sus objetivos, con las lecciones y las conclusiones que obtuvieron de las lecturas analizadas, como epílogo del curso.

¿Qué más podría pedirse en este sábado fecundo?

Pues hubo más: nuestros ánimos se fueron elevando mientras las palabras construían las transformaciones sociales que darán respuestas a García Godoy y a don Juan.

Salimos del aula. Una merienda sorpresa preparada por un grupo de alumnos entusiastas nos reunió sin la formalidad del Conversatorio. Entre amorosos abrazos, surgen compromisos de los que concluyen el Diplomado de que en el próximo ciclo se inscribirán de nuevo en otro.

Las fotos fueron muchas. Me sentí megadiva. Y la emoción y el agradecimiento me anudan la voz, ya enronquecida por 67 años de docencia y 57 de tribuna política, cuando en nombre del Colegio de Abogados del Distrito, su presidente, Licenciado Erick Cornielle, alumno del Diplomado, con un liderazgo nato, me entregó una hermosa Placa de reconocimiento que me compromete a merecer lo que dice que he hecho en la vida.

Nos quedamos solos, Ricar Rodríguez, mi eficiente asistente, exalumno del Instituto, que compartió conmigo la conducción del Conversatorio. Migdalia, secretaria y amiga, y yo.

Nos sentimos cansados, pero exultantes. El propósito de la actividad de este sábado se logró con creces. Las lecturas inteligentes de hoy, llevan la semilla fértil de una ciudadanía responsable.