Reacción a “complot”

Orlando Gil

EL ESPÍRITU, EL ÁNIMO.- Los que conocen a Hipólito Mejía de cerca saben que andaba molesto cuando declaró a Leonel Fernández “un muerto”. El complot que supone entre Luis Abinader y Fernández subleva su espíritu y le cambia el ánimo. No puede dársela de dicharachero cuando la causa de su candidatura está en peligro. Como Danilo Medina no puede ir en el 2020, esa coincidencia lo tiene como objetivo. Así de simple. Los que analizan estrategias tienen que darse cuenta de que en principio Mejía logró su cometido. Fernández no se aguantó las ganas, y aunque siempre le anda huyendo a los periodistas, por una vez se dejó alcanzar para chotearlo. El expresidente se cuida de no responder ataques, casi nunca se refiere a sus adversarios. En una ocasión los descalificó de conjunto diciendo que no sabían conceptualizar. Mejía, por ejemplo, no conceptualiza. ¿ Por qué a Mejía sí y no a otros antes o después ? La pregunta trae respuesta incluida. Vio una oportunidad y la aprovechó, aun cuando eso signifique girar su estrategia 90 grados. Presentar batalla a Mejía modifica su actual esquema de lucha, y lo que pudo ser tarea de gente de su equipo, lo asume, presumiendo control de sus consecuencias…

DE NINGÚN MODO.- No es verdad que a Leonel Fernández le afectara que Hipólito Mejía dijera que era “ un muerto ”, pues en el pasado hubo palabras mayores. Tampoco teme que este pueda revelar cosas, ya que a la manera norteamericana rastreó su propia vida y no ve posibilidad de que lo sorprendan con nada ingrato. Además sus equipos son muy oficiosos y denuncian tramas como forma de desestimular cualquier locura en su contra. ¿ Cuántas veces no han dicho que viene el lobo, aun cuando saben que el lobo tiene sus maneras y que en el cuento atacó las ovejas cuando el pastor cansó a la aldea con sus alarmas ? El sector Fernández cree tan segura la candidatura y la presidencia de la República que ni que hubiera escrito el informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist o hecho la encuesta Latin Insights. Aunque –sin duda– todavía recuerda con dolor lo que en su momento se llamó El Quirinazo, una situación para olvidar, pero no cuando se convierte en un síndrome. El caso sirve –inclusopara hacer la comparación. Fernández se dejó sacar de competencia en la ocasión, no supo manejar la circunstancia y no presentó batalla como ahora hace con Mejía. Era un asaltante que le salía a medio camino, pero con características muy diferentes…

UNA VEZ, DOS….- La cuestión sobre la mesa es muy sencilla. Si Leonel Fernández respondió la provocación de Hipólito Mejía, tendrá que hacer igual cuando insista en lo mismo o ponga un poco más de pimienta al sazón. De seguro ya se trabaja en la contraofensiva, y si es en las redes, será fácil. Los seguidores de Fernández están mejor preparados en ese escenario que los parciales de Mejía. Tienen una plataforma bien instalada y los misiles se disparan solos. Además de que hay tiempo. Mejía está supuesto a volver sobre el pleito después de la asamblea general de delegados del PRM, un evento importante, pues será entonces cuando se sabrá como quedarán las cosas. Lo de presidente y secretaria general fue fácil, como estuvo previsto: José Paliza y Carolina Mejía, pero no puede decirse igual del resto. Las quejas, las querellas y los recursos insisten en subvertir el orden de la pasada convención. Solo que como se trata de dirigentes medios de escasa notoriedad, no trasciende a la opinión pública. La dirección del partido y la Comisión Nacional Organizadora están convocando a una reunión de la Comisión Política para el martes. Y como único punto de agenda dicha asamblea. No existen expectativas, y la verdad que al momento de cursar la invitación no existían condiciones para pensar en otra cosa que no fuera la situación en justicia de quienes encabezarán el encuentro…

UN POQUITO PARA ATRÁS.- El posible jaleo entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía conviene a ambos. Les permitiría salirse de la concha de sus respectivos partidos y correr en escenarios más abiertos. O en los medios de prensa o a lo largo del territorio nacional. Mejía tenía planeada esa campañita, pues considera que las encuestas no lo tratan adecuadamente por su retraimiento, por mantenerse fuera de la calle y no dar gusto a la gente con sus habituales confrontaciones. Calculan sus estrategas que cuando haga lo que mejor sabe hacer: el trato directo con las masas, recobrará su antigua fortaleza. La consigna Llegó Papá pierde efectividad desde el momento que Papá no llega. Fernández por igual tiene zafarse de ese cuerpo a cuerpo con Danilo Medina, en términos de grupo, pues ellos se contienen en lo personal y políticamente disimulan, pero no así sus seguidores que cuando no se da la circunstancia, la inventan, para mantenerse en una refriega sin fin y sobre todo sin utilidad. La lucha interna es buena, anima, dinamiza, pero hasta un límite. En estos días la temperatura sube, y como fiebre de niños pasa de cuarenta grados. Retirarse un poco del cerco sería ideal, y si lo hace Fernández, mejor, pues si el vehículo se daña y las piezas no aparecen a tiempo, no habrá viaje para nadie…