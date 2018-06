Orlando Gil

NECESARIA EXPLICACION.- Ese afán por posicionarse políticamente en mayo-junio debe tener una explicación que no darán los interesados. Consideré el informe de la Unidad de Inteligencia de The Economist como una encuesta y dejé entrever la posibilidad de que fuera un adelanto estratégico. Empieza a verse con el resultado de una nueva medición. La de Latin Insights. La razón no puede ser la Ley de Partidos, pues los involucrados solo monitorean el asunto sin decidir nada. Las reuniones de acuerdo no pasan de vanas conspiraciones de unos contra otros, y entre todos contra la democracia. La interna y la general. Un día se da un acercamiento entre contrarios y al siguiente un distanciamiento entre iguales. Incluso son unos genios, pues llevan a cabo todas esas maniobras sin rubor. En la penúltima reunión llegaron a dos acuerdos, en la última a uno solo: la simultaneidad. Si eso no es un relajo, que descuide San Pedro la puerta del cielo y venga a negarlo. Dice el refrán que donde manda capitán, no manda soldado. Ahora sucede que los capitanes abandonan el campo de batalla para que sean los soldados que decidan la guerra. Posición anterior, y tal vez deba apreciarse mejor, pues lo que venía de la montaña era un alud de nieve. Una legislación para que nadie sobreviviera, incluyendo la Junta Central Electoral...

CASO ODEBRECHT.- El apremio de estos días podría tener como base un posible temor a que la acusación de la Procuraduría en el caso Odebrecht tenga consecuencias políticas. Nadie sabe nada, pero en un país de enterados empiezan a correr especies, y como cada sector dice conocer datos, y hasta detalles, se piensa que un hacha con mucho filo puede cortar cabezas a lo loco. No es tanto por los encartados, pues estos pasaron la prueba política y nada que lamentarse. A ninguno se le reprobó de manera individual y cada cual siguió en sus tareas habituales como si nada hubiera pasado. Ni expulsión ni suspensión, y los que tomaron licencia lo hicieron motu proprio y no porque fueran forzados por organismos del partido correspondiente. Todos sintieron la desgracia propia y no se pudo sacar ventaja política, pues moralmente estaban incapacitados para hacerlo. Lo que debe decidirse en uno o dos días es diferente. El plazo se cumple el sábado, y tal vez el viernes se conozca el remake, con nuevos personajes y -sobre todo- con efectos especiales. Las investigaciones abrieron nuevos caminos y la situación se carga sola. Un revólver sin seguro y en manos de un niño políticamente motivado. Las colindancias podrían ser más importantes, políticamente hablando, que las acusaciones en justicia. Si jurídicamente el caso Odebrecht no llenó las expectativas, políticamente podría sobrepasarlas...

A LO COPÉRNICO.- La entrega del pasado martes puede ser la mejor encuesta del mundo y sus números corresponder a la posición que realmente ocupa cada potencial candidato. Sin embargo ¿por qué una firma de nuevo cuño se mete en camisa de once varas? Si el trabajo lo hubiera hecho una de las empresas acostumbradas, nada que objetar, pues lo suyo sería rutinario. Lo de cada mes o cada dos meses, o tres o seis. Latín Insights sale de la espesura y su rugido es de león, cuando en la selva hay tantas fieras que no ocultan su presencia. El sector de Leonel Fernández se defiende, sin que se le haya acusado, y alega no tener nada que ver con la encuestadora. Y podría ser verdad. Cada cual es dueño de su ingenuidad. Y por demás hay lo siguiente. Existen muchas maneras de trabajar por una causa sin que medie contrato o relación directa. Solo que las sospechas son libres, y los cuestionamientos también. Políticamente no se entiende que aparezca (al parecer de la nada) como si fuera una Madre Teresa de las encuestas y ejerciendo caridad política en beneficio de un grupo que se afana por posicionarse tanto dentro como fuera de su partido. La santa de Calcuta recomendaba dar hasta que doliera. Latin Insights da, pero para que duela a otros. Conviene observar el movimiento, pues Copérnico hace de nuevo su hallazgo genial: la tierra gira alrededor del sol...

MAX SCHERZER.- Habría que averiguar a qué campo de entrenamiento asiste Latin Insights que dispara con tan buena puntería. Leonel Fernández alante, Luis Abinader detrás e Hipólito Mejía perdido en un callejón que no da a ninguna calle. Nunca pudo una encuestadora ser tan oportuna. Venir con estos números cuando Mejía y Abinader chocan estrategias y Mejía anda a caballo persiguiendo a Fernández. Abinader no dice nada y tal vez se deje envolver en el humo que lo coloca por encima de Mejía. Sin embargo, la maniobra lo afecta. Meses atrás llegó a estar por arriba de Fernández, y a quien no superaba era a Danilo Medina. Si ahora Fernández le lleva 10 puntos, y está en la calle, el descuido más que evidente. Pudo haberle pasado lo que contaba Juan Bosch de un toro y un individuo de ojos extraviados. Huyéndole al falso se encontró con el verdadero. La película es a todo color y no estaba en cartel, pero sirve a los fines de establecer desde ahora una polarización interesada. Fernández Vs. Abinader. Andar juntos, aunque solo viéndose en pasillo de avión, perjudica su causa, afecta su posicionamiento, y debe agarrar bien el bate y estar atento en el home, pues Fernández luce como Max Scherzer, el pitcher de Nacionales de Washington, que con 9 lanzamientos ponchó 3. Ya van 2 (Unidad de Inteligencia The Economist y Latin Insights) y el tercero debe estar al producirse...