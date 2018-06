Los menores en el beisbol

Ricky Noboa

Con Dios delante, trabajamos en un proyecto para proteger a los prospectos del béisbol dominicano, no solo asimilando el béisbol como empresa, sino creando mecanismos que eviten la deserción escolar que se produce hoy día entre nuestros beisbolistas menores de edad, y que con una efectiva legislación se procuren las garantías para asegurarles su nivel educativo, además de que se apliquen penalidades que castiguen la inducción al dopaje de dichos menores, que ponen en riesgo su salud física y mental. La responsabilidad debe ser compartida en la industria con el sector privado, para que unidos todos logremos sanear el tránsito de estos jóvenes prospectos que representan como juventud un capital social para el país, dentro y fuera del béisbol. Asumiendo la responsabilidad de la educación integral de nuestros prospectos, estaremos protegiendo a esas familias necesitadas que en su mayoría recogen un saco muy pesado de frustraciones, cuando sus hijos peloteros pierden el sueño de progresar dentro de esta industria. Tenemos la convicción de que el béisbol constituye un medio efectivo para educar física y moralmente a nuestros jóvenes. Hay que luchar decididamente en un proyecto que toque las puertas de médicos, abogados, educadores, religiosos, empresarios, psicólogos; para que podamos juntos dejar la impronta a las nuevas generaciones de peloteros prácticamente niños en formación, que necesitan la orientación para no convertirse en un simple producto de comercialización. El béisbol como deporte debe acogerse a un sistema de enseñanza integral que ayude al crecimiento físico, educativo y moral de adolescentes que lo practican y que no queden atrapados en una lucha de intereses personalizados que se aparta del objetivo común que debe asegurar a estos menores de edad, para que alcancen su estabilidad futura en el difícil juego de la vida a través de la educación. Avancemos pues por el camino de la verdad porque no existe un instrumento más efectivo que su concepto, para vencer los obstáculos que nos hacen cada día más fuertes cuando exponemos lo que otros callan y solo les interesa el beneficio mercurial de las operaciones, dejando como desechos a estos jóvenes que en un alto porcentaje quedan productivamente inhabilitados para la sociedad.