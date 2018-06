Hipólito le tiene tirria a Leonel

Alfredo Freites

Nadie puede decir que Hipólito Mejía se fue de boca cuando afirmó que Leonel Fernández es un muerto. Nada lo que diga el expresidente causa espanto. Decir pachotadas es su estilo. Todo mundo sabe que le tiene tirria al presidente el PLD y eso es con sobradas razones. Primero porque lo derrotó en las elecciones de 2004 y fue el factor clave en su derrota de 2012.

Sin embargo, su decir es una contradicción. En política aseguran que no se pierde el tiempo combatiendo a quien carece de fuerzas, influencias, arraigo o posibilidades. Si Leonel fuera un cadáver político estaría en el museo político y no es así. Las encuestas lo marcan en elevado sitial.

Hasta publicaciones como The Economist lo ubican como vencedor de las elecciones del 2020. Hipólito Mejía dice lo que dijo porque él pondrá salero a la política cuando se lance al ruedo.

Afirmar que Leonel es un muerto es un gazapo más, pero en su contra enfilará los cañones ya que es el adversario a vencer. Y esto es bueno. Hasta ahora la competencia está pálida. Los que estamos en los palcos de la política requerimos de acción. Leonel es un muerto que Hipólito no respeta. En su contra labora desde hace muchos años. Desde que perdió el poder en el 2004 no ceja arrimando telarañas, alentando juicios de sainete, facilitando que calumniadores asomen la jeta con la impunidad que ofrece la hipocresía palaciega. Yo no comparto lo que afirma The Economist. Leonel no es el seguro vencedor del 2020, pero Hipólito sí lo cree y por eso desvaría cuando lee tales aseveraciones.

El varias veces derrotado candidato presidencial aguarda hasta el mes próximo para iniciar sus maledicencias porque en estos días está muy ocupado serruchando el palo dentro del PRM para que Danilo Medina salga victorioso. Hipólito Mejía, aunque parezca que miento, y no lo es, es uno de mis políticos favoritos. Tiene una fuerte audiencia entre las masas. Sabe cómo lograr un titular. Puede elaborar una frase cohete inorgánica, absurda, un dislate cualquiera, pero llama la atención o hace reír. Nunca pasa inadvertido. Dando lata o hablando pluma de burro se ha mantenido en la primera línea. Estoy impaciente porque llegue julio para saber si Hipólito encarnará a Quirino o lo volverá a sacar a escena. Como algo nuevo quizá ahora sepamos que Leonel es marciano.