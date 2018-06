Los toros de Hipólito

Pablo McKinney

COMO LAS ÁGUILAS SON LAS ÁGUILAS.- Como es de público conocimiento, Las Águilas son Las Águilas, que es lo mismo que podríamos decir de Hipólito Mejía, pues, por supuesto que Hipólito es Hipólito, con todo lo que ello supone, y es que hay que llamarse Hipólito para afirmar sin rubor ni sonrojo que un adversario político “está muerto”, y al mismo tiempo amenazar con unas declaraciones en su contra... que lo matarán. “... yo voy a decir lo que nadie sabe sobre él (...) cuando yo caliente la temperatura en las calles”. Algo parecido a eso fue lo que dijo el exmandatario, y es aquí donde entra a este Bulevar el tema del amor y el mejor romanticismo, pues resulta que también en la política nada está tan presente como un amor imposible, y nada vive tanto en la nostalgia como un perdido casi muerto amor entre farolas. Al fin que, para explicar estas cosas y defender a mi ya viejo Profesor, no tenía el equipo de Fernández que utilizar a Rafael Núñez, sino a María Elena Walsh que escribió: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal... y seguí cantando”.

CONFUNDIENDO LOS TOROS.- Don Hipólito comienza su faena en plan Marcel Proust, pero no “en busca del tiempo perdido” sino de los perdidos votos. Solo que confunde los toros de su lidia, que por ahora no son los del PLD sino los dos del PRM, Abinader y Collado. No ha sido un buen comienzo de precampaña para un Hipólito que ha utilizado muy bien lo del morbo y la creación de expectativas, quizás a partir de los buenos resultados que obtuvo el programa del Boli con el dembow de la Amelia y su verbal destape. Como era de esperar, las amenazas de Mejía contra Leonel han hecho estallar el morbo nacional en una especie de dembow político, pero sin las caderas de la joven Amelia, que es lo que jode.

LAS BENDITAS “COLINDANCIAS NACIONALES”.- A pesar del éxito de Trump en las elecciones USA, a partir de la explotación del morbo, y las malas artes de la posverdad, no está uno muy convencido de que ese estilo pueda replicarse en la política dominicana, donde existen unas “colindancias familiares” tan fuertes que, si buscamos bien, terminamos todos hermanados, primos segundos o sobrinos terceros pero hermanados. Por eso se recomienda no preguntar jamás sus apellidos a una mujer... si es demasiado hermosa. Pero dejando fuera lo de las colindancias, el programa del Boli, y el estilo Trump, digamos que, dada las simpatías del expresidente Mejía hacia el presidente Danilo Medina, no se descarta que las amenazas contra Fernández sean una especie de “mano amiga” del exmandatario. Y es que el escenario actual del PLD no puede ser peor, y al relajo de la aprobación o no del proyecto de Ley de Partidos en el Congreso y a lo que se escriben y se dicen los morados en las redes sociales me remito.

EL LABERINTO ELECTORAL DEL PLD.- La entrada de Hipólito al “juego” de los morados -como jugador importado- sería un elemento más de perturbación en el embrollo peledeísta, porque resulta que a partir de todas las encuestas posibles y algunas de las imposibles, a la fecha, a lo interno del PLD a Leonel Fernández sólo dos personas pueden enfrentarlo con alguna posibilidad de éxito. Aunque existe un “muy pequeño” problema: Una de esas dos personas (Danilo Medina) tiene un impedimento constitucional que le frena ser candidato y ha enviado todos los mandados de que no le interesa, y la otra (Margarita Cedeño) tiene otro impedimento que no es constitucional, pero sí sentimental, e incluye la tierna sonrisa de una niña, la Paola de ambos, que los gobierna a los dos, según mis fuentes. Aunque yo insisto en mi viejo consejo: Si el que estuvo quiere volver y el que está quiere seguir... ambos volverán, pero a la oposición, a la oposición. Con su permiso.