¿Solo Danilo puede?

Tomás Aquino Méndez

Yo, que nada tengo que ver con el área protegida de Engombe.

Yo que nada tengo que ver con el relleno de que están siendo víctimas los humedales de esa zona. Yo que no tengo un solar y no conozco a nadie en Engombe. Yo, que he sido un amante de la naturaleza y he plantado decenas de árboles a lo largo de mi vida porque creo que hay que rescatar el bosque dominicano.

Yo, amables lectores, parece que soy el responsable del ecocidio que se está cometiendo en el área protegida de Engombe.

Y lo digo porque ninguna institución responsable ha sacado la cara ante las denuncias del Listín Diario y la queja de los residentes en las proximidades de Las Ruinas de Engombe de que allí, se está exterminando lo que se declaró hace años como área protegida.

La denominada inmobiliaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que admite vender SOLARES en la zona, pero nunca humedales, se desliga de la matanza de miles de especies que deben ser cuidadas, protegidas y bendecidas. Pero sucede que, cuando ellos venden UN SOLAR no dan seguimiento al comprador y este, oportunistamente, aprovecha la inobservancia de las autoridades y comienza a rellenar todos los huecos que les quedan próximos al solar adquirido “LEGALMENTE”, para extender su propiedad. Una persona inconsciente, que al parecer, ignora que matando esa reserva, se está matando él, su familia y esta nación.

Pero alegan que es “NIVELANDO el terreno”. Probablemente, la misma situación que se da en Engombe, se replica en este momento en muchos otros lugares del país que deben ser cuidados, pero la falta de autoridad y de una institución responsable, provoca esa situación.

El Ministerio de Medio Ambiente...

Ah, pero ¿existe esa institución?, al menos en papeles, pero desde allí, la respuesta que han dado a las denuncias hechas, comprobadas y reiteradas por Listín Diario y el Defensor del Pueblo, ha sido la de “integrar una comisión para investigar”. En esa llevamos tres semanas y nada se sabe. En este país sabemos qué pasa con esas comisiones, en qué momento y para qué se crean. La mayoría muere en las gavetas de los funcionarios.

Nos queda un solo camino, lamentablemente, ACUDIR al Presidente de la República.

Llamar a Danilo Medina para que interceda y asuma otro caso más. Que sume esta urgencia a las tantas que ya tiene. A falta de una UASD y un Ministerio de Medio Ambiente funcionales, solo él puede salvar esa zona, antes que sea... DEMASIADO TARDE.

Sí, a él. Aunque no debería ser. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, con otras cosas, también importantes de su cargo. Pero, Presidente, no tenemos de otra. Aparentemente, todo lo que requiere una solución enérgica, firme e inmediata, necesita de su actuación directa. Excuse que toquemos la puerta de su despacho para una decisión tan sencilla, que un ministro responsable ya hubiese resuelto con una orden para que se cumpla la Ley 64-00 y el Decreto 183-93, que dicen claro, qué es un humedal, por qué Las Ruinas de Engombe son áreas protegidas y por qué eso NO SE DEBE TOCAR NI CON UNA MIRADA. Sin dilación presidente Danilo Medina, salvemos la zona protegida de Las Ruinas de Engombe, en Santo Domingo Oeste.