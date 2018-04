Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El periodismo es una de las profesiones claves de la vida humana; el periodista, en su ética, en la búsqueda del bien, ha de proclamarse a favor de la verdad.

Al celebrar el Periodismo Nacional, yo quiero celebrar esa profesión, ese servicio, y celebrar con tantos periodistas dominicanos que han servido a la vida. No puedo negar que los admiro, y yo mismo me siento ser periodista desde que tengo doce años, porque es una de las tareas que me gusta y me marca mucho.

También nosotros tenemos que decir hoy día,-no quiero tocar palabras mías, sino de periodistas auténticos- que dicen y se quejan de cómo muchos periodistas no dicen la verdad, sencillamente así; se quejan de periodistas que son pagados y se quejan -los mismos periodistas dentro de toda su lucha-, de la falta de ética, de la falta de practicar la verdad y el bien.

Los lectores de los periodistas hemos de ser siempre críticos, discernir lo que se nos dice, siempre hay que hacerlo, pero hoy, más que nunca, no tragar enteros, sobretodo en cuestiones que son discutibles, en cuestiones que tratan de la fama de los demás, la difamación de los demás: somos testigos de esto, la importancia de discernir. Y nosotros también ser críticos sobre lo que oímos o vemos acerca de nuestros queridos comunicadores.

¡Felicitamos a todos los comunicadores que viven la ética y practican la verdad!

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.