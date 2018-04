En la diana

Rolando Reyes

Primer Tiro

El mensaje fundamental de la entrega anterior fue simple y sencillo: Si el panorama macroeconómico es visto en su totalidad, entonces las predicciones y posibles cambios en la posición de la política monetaria deberían quedar establecidas mediante su correcta lectura e interpretación. El comunicado de política monetaria del recién transcurrido mes de marzo confirma el carácter neutro de la actual política monetaria, y si se analizan adecuadamente los factores internos y externos que pueden influir en un cambio de la posición actual, se podría concluir que las preocupaciones por una modificación significativa podrían ser exageradas. El efecto de la política expansiva aplicada en julio del año pasado todavía sigue vigente, y los últimos datos disponibles indican que la economía está creciendo a una tasa cercana a la potencial. Si se toma en cuenta que la inflación actual y proyectada se encuentran dentro del rango de la meta del Programa Monetario, entonces se debe concluir que los factores internos apuntan a que en los próximos meses continúe vigente el carácter neutral de la política monetaria, lo que significaría que la Tasa de Política Monetaria y el nivel de liquidez (emisión monetaria restringida y ampliada) se mantendrían sin cambio mientras no cambien los factores externos.

Segundo Tiro

Con proyecciones de los precios del petróleo al alza y con la intensificación del proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos (lo que provocaría alzas continuas en la tasa de interés en ese país), la posición de la política monetaria del Banco Central estaría sesgado hacia la restrictividad, la que entonces seria impuesta por factores externos. La diferencia entre la tasa de interés en moneda nacional y extranjera, la devaluación actual y esperada según las expectativas cambiarias, y el déficit primario del Gobierno Central son tres factores también de origen interno que influirían en un posible cambio de la posición de la política monetaria. Un gasto publico primario excesivo podría colocar la demanda interna por encima del nivel compatible con un crecimiento igual al potencial, y si la devaluación se coloca por encima de la contemplada en el Marco Macroeconómico, la presión sobre la inflación sería inminente, y la política monetaria tendría que colocarse en una posición restrictiva, y de manera preventiva, antes de que dichos fenómenos se produzcan.

Tercer Tiro

El ritmo de devaluación actual y las expectativas cambiarias del mercado local no son consistentes con la composición de las fuerzas determinante del panorama macroeconómico, ni con el nivel actual de reservas internacionales medidas en relación a la emisión monetaria. El ritmo de la devaluación deberá ajustarse para que el tipo de cambio del mercado no se coloque por encima del de equilibrio. Con un bono en moneda nacional circulando en los mercados internacionales, la relación entre tipo de cambio y sostenibilidad de la deuda publica adquiere una nueva dimensión, aunque el vínculo de más peso seguirá siendo el impacto de la tasa de cambio en el valor y el monto del servicio de la deuda pública externa. Aunque la política monetaria no tiene que tomar en cuenta la evaluación que hacen los mercados internacionales y locales de la sostenibilidad de la deuda pública y sus precios futuros, la posición de la política monetaria es una de las variables de las cuales depende su demanda interna y externa.