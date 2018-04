Wanda Méndez

El órgano constitucional dominicano ha mantenido el precedente con relación a los actos que pueden ser impugnados a través de una acción directa de inconstitucionalidad.

Desde el 2012, ha establecido que “la acción directa de inconstitucionalidad es un recurso previsto en contra de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma sustantiva”, en aplicación del artículo 185 de la Constitución. Pero, además, ha considerado que esos actos deben tener un carácter general. De ahí que ha venido declarando inadmisible las acciones de inconstitucionalidad que pretenden la nulidad en contra de actos que no considera susceptibles de ese tipo de demanda, como sentencias, decretos, oficios, embargos y resoluciones que no tienen un alcance general. En una sentencia del 2012, el TC señaló: “En ese orden de ideas, la acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley Orgánica No. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo y alcance general. En efecto, la acción directa está orientada al ejercicio de un control in abstracto de los actos normativos del poder público, (Ö)”.

Ahora está apoderado de una acción de inconstitucionalidad en contra de una disposición transitoria de la Constitución. Por ser la primera vez que se le presenta esa situación, habrá que ver cómo fallará. En varias ocasiones, se ha apartado de su propio precedente. Constituye una oportunidad para que el TC se pronuncie, no solo de si procede o no una impugnación contra una disposición constitucional, sino sobre el punto especifico que trata el texto atacado, que es la prohibición de la reelección del presidente Danilo Medina. (TC-055/12).