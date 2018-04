Reelección viaja en primarias

Alfredo Freites

alfredofreitesc@gmail.com

El dirigente peledeísta Franklin Almeyda dice que se ha convertido en viral la búsqueda de la razón oculta tras las primarias abiertas. Él baraja varias opiniones de cuáles podrían ser éstas, aunque tras bambalina se cuela un tufo reeleccionista. Este veterano de la política se cuida de sentenciar porque abogado y todo, cuida las formas internas.

Sin embargo, en el proceloso mar de la política también se pueden usar las escafandras cerebrales para hurgar en la especulación y bucear en las profundidades esenciales de causa y efecto. Lo esencial está fuera de la vista. No es fragancia que se esparce por el aire que aún invisible se percibe.

La causa que alienta los escarceos de las primarias abiertas son los intereses reeleccionistas. Las formas para llegar a ella son múltiples. La imposición de las primarias abiertas a través de la Ley de Partidos sería un tanteo sobre la constitucionalidad de ese adefesio. Si se cuela, también harían lo propio con el dispositivo transitorio que se eleva como valla contra las intenciones continuistas.

Las primarias abiertas es proyecto inconstitucional, pero tiene menos escándalo que la reforma de la Constitución. La intención es apoderar al Tribunal Constitucional para que borre a Danilo Medina el impedimento que le impide repostularse. Como Trujillo los continuistas quieren es seguir a caballo. El tirano era un legalista. Acomodaba leyes y disposiciones a sus intereses, pero con la aprobación del Congreso y los tribunales.

Danilo Medina se hartó de asegurar, jurar por Dios y prometer, que no se reelegiría o buscaría la postulación y por eso su palabra está devaluada. Ha perdido credibilidad y los pasos que se sienten en la azotea congresual tienen su traza. No me cabe la menor duda. Los congresistas danilistas no levantarían un dedo si no hay una seña desde Palacio. Ningún manager vocea la jugada, desde el dogout se vale coachs e intrincadas señas para las movidas.

La aprobación de las primarias abiertas será muestra que los danilistas son capaces de todo y harán lo que fuere para quedarse con el poder. Ya dinamitaron la oposición a base de escandalosos sobornos y ahora quieren que la ley derribe la empalizada de los colectivos para manipular impunemente las actividades internas.

Lo que se esconde detrás de las primarias abiertas es algo aparentemente oculto para el PLD, quizá ni Franklin no lo sepa, pero es la reelección. Está claro.