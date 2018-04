La “Otan” otea

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

La llamada Otan que opera dentro del PLD, para fines de autoprotección e influencia de sus miembros en las decisiones y las acciones del Partido y del propio gobierno, vuelve a madrugar, “otea” el ambiente político, y se reúne en una de las casas veraniegas de Los Mogotes para marcar línea con miras al candidato que aconseja la coyuntura y los pasos que deben dar los peledeístas para seguir en el poder en el 2020. Francisco Javier puso en claro que ya a lo que aspira es a dirigir con éxito la cuarta campaña electoral del PLD. El dirigente y activo senador que hace unas semanas dijo que en su partido no habrá “ni reelección ni división” evidenció la aspiración a que los dos sectores que comparten el liderazgo del PLD lo escojan como el “candidato de la unidad” (¿).El problema para el grueso de aspirantes es de números, que no les dan. Alguien de la vieja guardia -y muy seguro- volvió tras su pragmática tesis de que: “en política se hace lo que conviene”, y pidió a sus compañeros aterrizar y no perderse en lo claro, a fin de evitar que el “reinado” morado se pierda y que la corona pase a otras manos. Se dijo que así como el grupo pautó temprano en un acto en el hotel Santo Domingo que el candidato del 12 sería Danilo, ahora -con este legalmente impedido- debe tenerse claro que el que garantiza el triunfo es Leonel, con el apoyo de Medina. Se refirió que ahora lo que habría que determinar -y sería tarea de Leonel, en un gran encuentro-acuerdo donde solo estén ellos dos- es qué podrá querer y hacer sentir bien a Danilo en una inteligente negociación, desde la posibilidad de que la presidencia del PLD vaya a sus manos, hasta que pueda sugerir un miembro de su cuadra política como compañero de boleta electoral del doctor Fernández. En el cruce de opiniones en la reunión de Los Mogotes - y en procura de un equilibrio que garantice la unidad y que el “imperio” del PLD siga firme en el 20 - se dejó caer la conveniencia de que la actual vicepresidente, doña Margarita Cedeño, con buen posicionamiento, vaya al Senado, y que el titular de allí, Reinaldo Pared, sea el canciller de la República en una nueva gestión, desde donde podría proyectarse internacionalmente y más adelante, con mejoría de los números y de las posibilidades, volver con más fe a fijar la vista en una candidatura. Y hubo más...