Cuidado con la “borrachera democrática”

Tony Raful

Dentro de la correlación de fuerzas sociales y políticas en el país, una organización que aspira al poder, debe definir con claridad sus objetivos, debe colocar como centro de gravedad de su accionar en el marco electoral, la tarea de ganar los comicios venideros. Una asociación de intereses democráticos, un programa mínimo de tareas y una redefinición del marco operativo deben dotar a un partido opositor de la capacidad de privilegiar lo que realmente es importante.

En medio de una prolongada ausencia de poder político a nivel de Estado, el sector mayoritario de la oposición política, no puede repetir el corolario de acciones internas que devoraron al Partido Revolucionario Dominicano, y que amenazan con hacer lo mismo, al máximo heredero político de las tradiciones de lucha democrática que encabezó el doctor José Francisco Peña Gómez, representado por el Partido Revolucionario Moderno.

Más grave, mucho más que la lucha sostenida contra el reeleccionismo de los doce años que a partir de 1966, se prolongó en el ejercicio del poder político, es la ausencia de incidencia determinante del sector liderado por el PRM frente a una continuidad política de poder real, de un partido que como el PLD, ha demostrado vocación de poder, consistencia y coherencia de objetivos, cada vez que el agrietamiento interno, ha socavado su unidad y la permanencia indefinida en el Estado.

La ausencia de un líder magno, de las dimensiones de Peña Gómez, quien fue de todos los políticos surgidos a raíz de la muerte de Trujillo en el escenario de las confrontaciones , el que ejerció con mayores bríos la táctica política, ha decretado la orfandad teórica, ideológica y política de incidencia en la coyuntura. El PRM está obligado a construir su propio liderazgo en este tramo difícil del proceso de lucha por el poder, prescindiendo parcialmente del ejercicio de la praxis populista, debe cercenar la cabeza de lo que el autor, Alainc Minc ha llamado en la sociología política contemporánea, “la borrachera democrática”. Los tentáculos de ese clientelismo a ultranza han posibilitado la penetración de grupúsculos objetables cuyo poder económico ha estado subvencionando intereses particulares. Es como si la lucha por la toma del poder no se bastara a sí mismo, y estuviésemos inhabilitados para restablecer el vínculo del liderazgo que nos condujo a cuatro victorias relampagueantes en 1962, 1978, 1982 y 2000, bajo las siglas gloriosas del Partido Revolucionario Dominicano.

No se puede practicar la democracia absoluta donde las condiciones materiales de existencia hacen precaria la sobrevivencia, donde la corrupción se ha generalizado como patrón de conducta social, donde muchos dirigentes incluso a niveles elementales o de base, ceden ante las tentaciones del dinero, donde todo el mundo entiende que tiene derecho, y realmente lo tiene a ocupar las más altas posiciones de mando, pero no comprenden que las metas fundamentales de lucha por el poder, obligan a objetivos limitados para posibilitar el tránsito hacia la conquista del poder. Otro factor peligroso es la cercanía en términos políticos de sectores con implicaciones cuestionables que contaminan imágenes y comprometen intereses. Éstos son males comunes a todo el espectro político nacional, pero que debemos enfocar en situaciones concretas y especificas.

He percibido asomos de luchas feroces sin advertir en la euforia de intereses legítimos, la necesidad de preservar el Partido Revolucionario Moderno. La pérdida del sentido del análisis político, la renuncia a la racionalidad, ha llevado a algunos a expresarse en términos violentos acusando vías de hecho. En cualquier coyuntura prima el aspecto esencial. Lo secundario no debe obstruir la defensa del instrumento político con el cual pretendemos alcanzar el poder. Siendo el doctor Peña Gómez, el líder indiscutido del PRD, el táctico genial que nos condujo a la toma del poder contrariando todos los vaticinios de analistas políticos en 1978, probablemente cometió un error, debido a su bohonomía, su generosidad y gran corazón, de auspiciar primarias abiertas para nuevos liderazgos presidenciales, lo cual se convirtió en impedimento para ejercer el liderazgo que le correspondía luego de atravesar la etapa de transición del poder democrático. La mucha democracia puede ser tan perjudicial como la ausencia de ella. Lo que se requiere es madurez y comprensión del momento político. Las decisiones de alta política demandan coherencia, don de mando, cumplimiento efectivo de las líneas de acción que integran la táctica. Un dirigente de una organización con vocación de poder, tiene que asimilar y poner en práctica los mandatos de una organización. Siempre debemos renunciar a los esquemas del pasado, incluso a planteamientos exitosos de ayer que hoy no tienen aplicación concreta.

El PRM es una esperanza floreciente que ha creado expectativas de cambios, pero tiene que unificarse alrededor de líneas maestras, con sentido del tiempo que vivimos. Si aspiramos a combatir los males que se han entronizado en el cuerpo social, debemos saber que parte de la sociedad que aspiramos a conquistar, está maleada, carcomida por el discurso clientelista, por lo cual, debemos integrar fuerzas que delimiten un espacio de realización social y económica que se diferencie de un ejercicio banal de la democracia. Los monstruos germinan dentro de los egos de quienes suplantan la voluntad crítica del pensamiento, adheridos a una masa deforme de ríspidas demagogias y democracia inconsistente.

El peligro de la “borrachera democrática”, es que nos convierte en inútiles desde el punto de vista de la lucha por el poder, nos pone a girar indefinidamente como un carrusel , con destino circular, posponiendo el objetivo final, embriagados de éxitos individuales y fracasos estrepitosos colectivos, haciendo infinita la frustración histórica.