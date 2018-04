Chorros de mentiras

Aristófanes Urbáez

“El que cree en palabras es un idiota incorregible”. (Lenin).

1.- NO HA VALIDO QUE EL PERIODISTA TENGA MÁS AUXILIO de la tecnología y la ciencia, porque en suma sólo le sirven como maquinitas de mentiras y confusión, todo porque las oligarquías nacionales y transnacionales producen montones de mentiras con la finalidad de que los pobres se “alienen” y olviden sus derechos humanos, sociales y políticos. No importa que el periodista, como antes, tenga consciencia de decir la verdad y de que su compromiso sea con el bien comunitario. No puede, porque el dinero de los grupos poderosos internacionales; si no se une al ‘clan de la mentira’ lo aplasta económicamente.

2.- THERESA MAY. DESPUÉS que la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, llegó al puesto después que David Cameron y el Brexit, todo le ha ido mal a los ingleses: precarización, pagarles a los 27 países de la Zona Euro miles de libras para poder salirse; más desempleo, hambre y represión, más terrorismo y más policías. El único sueño real es mantener a la reina y la monarquía. “Por una pavesa”, como decía Gardel, el morocho. Ahora, el caso B. Skripal, dizque que los rusos envenenaron a un agente doble y a su hija, pero Putin le pide como prueba un recibo de compraventa, ¡pero la May no lo encuentra! ¡Ni lo encontrará porque los embustes son abstractos! Theresa perdió el chance de acabar con Rusia. En 1991. Hoy, sólo puede hablar sin pruebas y mirar hacia el Este.

3.- ¿DE QUÉ SEXO SON ESAS DAMAS? Vi a unas soldadas (guardias) israelíes, con fusiles AR-15 disparando a matar a palestinos desarmados. Matar a 16 y herir a 1000 es una suma alta, porque los que no queden inválidos podrían morir, también. Hay que preguntarlo, porque uno ve a sus hermanas y la ternura y mimos con los hijos (de uno, también). Con derechos, no esclavas del hombre; pero es feo ver a mujeres matando infelices desarmados con fusiles de mira telescópica. ¡No hay Dios que apruebe el crimen aleve!

4.- SÍ, SEGÚN LOS CHILENOS, comenzando por Piñera, ellos no tienen nada que darle a Bolivia, ni negociar nada; tampoco la guerra que terminó en 1879, fue ficción, mentira. Chile ¡no tiene que regalarle nada a esos indios patas rajadas! ¡Ése es el mundo que nos dio por herencia el colonialismo y el neoliberalismo!

5.- QUIERE DECIR que Ángela Merkel, canciller de Alemania, nos acuerda a Hitler todos los días. ¿Qué buscan los alemanes con el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, preso?