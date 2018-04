¿Quién va a responder?

Orlando Gil

DE NUEVO A LA FAENA.- Pasada la Semana Santa, la política deberá recuperar su agenda y volver a la faena, de seguro que donde quedó todo. Aquí no se practica periodismo paparazzi, y es una lástima. Hubiera sido interesante conocer lo que hicieron los políticos en este corto tiempo. Asueto total, de eso no hay dudas, pero saber si playa o montaña o crucero o visita al extranjero. Todo era posible, y todo se hizo, aunque de manera oculta, callada. Que se comparte discurso, pero no la buena vida. Nada de templo, y mucho menos si los curas se ocupan más de los asuntos temporales que espirituales, y en cierto modo quieren tomar por asalto a la opinión pública y hacerse los graciosos con determinados sectores. Fuera bueno conocer la reacción de los políticos que promueven cruzadas contra la penetración haitiana ante la embestida y desconsideración del Sermón de las Siete Palabras. Al saberse acusados de xenófobos, o de racistas, o de antihaitianos. Pensaban que luchaban por la soberanía y eran racionales al plantear la incapacidad de República Dominicana para acoger a todos los nacionales del vecino país que cruzaran la frontera. Creían que era una virtud asumir la Patria y defender la Nación, y de pronto la voz de la Iglesia los saca del delirio y reprueba lo que considera una actitud hostil. El nacionalismo es una mala palabra, el entreguismo la mayor entereza…

EXAMEN SIN REVISAR.- El PRM -sin dudas- dirá empezando la semana que la consulta del próximo domingo 8 de abril será mejor que la del pasado 18 de marzo, aun cuando no se conozca de ninguna medida adicional o corrección de lo que fue inadecuado. La vieja costumbre de entregar el examen si revisión previa y considerar las malas notas como capricho del maestro. Nada nuevo, lo de siempre. La convención tuvo buena prensa, y la prensa fue tan buena que ocultó situaciones que ahora afloran en boca de los interesados. Se conoció desde el primer momento que hubo salidas de madre. Los guapos siempre son guapos, y los guapos resuelven sus diferencias a los puños, si no a tiros. Antes de Semana Santa se reveló lo sucedido en el local del Distrito Nacional, pero igual se supo lo de Nueva York, donde dos compañeras se la cantaron a lo macho, y también se dijo que en San Pedro de Macorís, y en otra zona de la capital. Es decir, que los problemas no solo fueron de boletas que llegaron tarde, o la falta de formularios de acta, o no tener a mano copia del padrón. Igual hizo daño el temperamento de perredeístas que no superan los viejos vicios aun cuando dicen estar en otra organización. Los mismos que hicieron de las suyas con el vaciado, favoreciendo candidaturas a la vicepresidencia que no podían por si solas llenar su cometido. ¿ Se amonestó a uno que otro, se reiteró la advertencia de sanción a los que rompan la disciplina ? La crispación será mayor en las votaciones complementarias.

LA OTAN SÍ.- Hoy es el primer lunes del mes de abril y era de suponerse que habría reunión del comité Político del PLD. Sin embargo, a la hora de escribir estas notas no se había hecho convocatoria y los miembros consultados no creen que haya condiciones o pueda darse el encuentro. No se entra en detalles, pero el buen entendedor no necesita muchas explicaciones. Véase bien la situación. Un senador del PLD, sin que nadie le preguntara, dijo que la ley de Partidos sería aprobada este mes. Esto es, abril. Aunque conviene no creerle mucho, pues no es la primera vez que habla sin fundamento. ¿ El PLD en el Senado va a sancionar la pieza y los miembros del comité Político no están en ánimo de juntarse ? ¿ Cuál será la razón ahora ? Ojalá que no digan que las muchas excusas, pues la vez anterior dio risa. Y cuando un partido da risa, deja de ser partido y se convierte en una comparsa de comediantes. La que sí va a reunirse hoy lunes es la OTAN, ya ordenó catering e hizo la llamada correspondiente a los integrantes de ese exclusivo club. Además, y no hay que dudarlo, la OTAN es el “ organismo ” más eficiente del partido, y Monchy Fadul, con su liderazgo de sombra, mantiene la estrategia oficial. De seguro que el grupo no hablará del inicio de temporada de Grandes Ligas, pero sí analizará las posibilidades de convocatoria del comité Político.

A SU MANERA.- En el PRD al parecer no hay apremios, y se maneja con sus propios plazos y no con los dados por el Tribunal Superior Electoral. Creó una comisión que deberá reunirse esta semana y presentar propuestas sobre todo el proceso de convención. Ahí de seguro se discutirá metodología y fecha, que no será la misma de antes y tampoco en lo inmediato, si se tiene el propósito de dinamizar el partido. Esta tarde está supuesta a juntarse la Comisión Presidencial Ejecutiva y el sábado que viene se iniciarán unas visitas o recorridos por todo el país, empezando por San Pedro de Macorís y La Romana. Entre dirigentes se dice que “ no hay mal que por bien no venga ”, pues ahora se verán obligados a hacer política, en particular Miguel Vargas. Deberá encabezar esas delegaciones, y el hacerlo fin de semana no afectará sus responsabilidades como ministro de Relaciones Exteriores. Las actividades serán exitosas, a su entender, pues no tiene el propósito de atraer nuevos miembros al partido blanco, sino movilizar a la propia gente, a la que está segura, o por devoción o por empleo, e incluso por promesa. Aunque uno que otro tropieza consigo mismo y calcula en el vacío una posibilidad adicional. La de demostrar en la práctica mayores vuelos que el PRM y realizar una convención que supere la actual o reciente, olvidando que los cantantes son de la loma, pero cantan en llano.