Cuanta necedad

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

La terca e insensata postura de la Asociación Dominicana de Profesores, raya en la NECEDA.

Bien se ha dicho por siempre que una relación de pareja no puede ser dejada en manos de un juez y menos de un abogado. Esos diferendos tienen que ser resueltos por la pareja. Ellos conocen sus fallas y aciertos, sus virtudes y sus defectos, sus mentiras y sus verdades, sus buenos y malos momento.

Cuando Andrés Navarro llegó al ministerio de Educación, su primer paso fue visitar la sede de la ADP. Ningún ministro anterior lo había hecho. Allí se comprometió a trabajar DE LAS MANOS con el gremio, en pro de una educación DE VERDAD, diferente para que de las aulas de nuestras escuelas de salgan estudiantes realmente preparados, que al final serán los VERDADEROS profesionales que demanda el país. Bien formado en conocimientos y en BUENA CONDUCTA.

En ese primer encuentro el ministro le dijo claramente a la dirigencia de la ADP, que desde ese instante quedaba en el pasado la conducta desorganizada, imprudente y desobediente del magisterio. Que no habría más repartición de cargos entre el ministro y la dirigencia el gremio. No entendieron el mensaje de la nueva autoridades de que, a partir de ese momento la paz de las aulas, la formación del estudiante y la REVOLUCIÓN EDUCATIVA estaban primero que los intereses del ministro, del gremio y de particulares, como había sido hasta ese momento. La división del pastel entre autoridades y sindicalistas llegaba a su fin.

De los 107 directores distritales escogidos por una comisión, no por el ministro, todos surgieron de las aulas y responden a maestros formados, preparados, dedicados, entregados y en ánimo de encausar por el camino correcto el futuro de la educación dominicana. De los 21 directores provinciales seleccionados, no por el ministro, sino por una comisión externa, de gente preocupada por la formación de los futuros profesionales todos son profesores, ninguno extraído de las filas de partido político o del entorno ”amistoso“ del ministro, como ocurría en el pasado. No entiendo por qué la dirigencia de la ADP actúa de esa forma en contra de sus compañeros ¿O acaso no merecen esos educadores ascender a esas posiciones porque no son amigos de quienes dirigen el gremio de los maestros?

La REVOLUCIÓN EDUCATIVA que anunció y soñó el presidente Danilo Medina está en marcha. Confiamos que estos PATALEOS de ahogado, no la impidan. Que la politiquería no interfiera en el proceso puesto en marcha en favor de la educación dominicana y persista la actitud invariable del ministro Navarro y el apoyo inquebrantable del Primer Mandatario.

Si los maestros desean transformar la educación y los escogidos son educadores que van en esa dirección ¿qué pasa entonces con el gremio que los agrupa, que al parecer está empeñado en mantener la incertidumbre, la intranquilidad y el desasosiego en las escuelas? Es hora que la dirigencia de la ADP admita que ya el tiempo de la REPARTICIÓN DE CARGOS quedo atrás. La población debe dar un voto de confianza, un respaldo total a las decisiones emanadas del Ministerio de Educación para adecentar nuestras escuelas.