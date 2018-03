Agradecer y honrar

Ricky Noboa

El pasado jueves, en la puesta en circulación de mi IV libro, “Por Convicción”, recibí de todos mis amigos de la comunicación y el deporte, un gesto valioso de solidaridad y cariño frente a lo que con esfuerzo hemos podido aportar con responsabilidad a los que me siguen en mi faceta de escritor.

En muchas ocasiones, he reiterado que plasmar por escrito mis inquietudes en cualquier ámbito de la vida, es un reto que asumimos con un gran sentido del deber para con la sociedad.

El calor que me brindaron mis excepcionales amigos me sirve de estímulo para seguir adelante en el deseo de contribuir con mi país, apoyado en valores que agradecemos a nuestra familia y a muchos educadores que me acompañaron en el camino hacia la búsqueda de ser cada día un mejor ciudadano. A todos ellos y a mis lectores que me manifiestan sus buenos deseos, el agradecimiento eterno de nuestra familia y sobre todo, de mis ocho nietos a quienes dediqué este libro, con el propósito de que la luz divina del Creador los ilumine por senderos de progreso, confraternidad, bondad y amor a sus semejantes y que sobre todo en ellos, germine la honradez en sus acciones.

Gracias a Dios por darme la oportunidad de reconocer junto al Director del “Listín Diario”, Don Miguel Franjul, a dos auténticos propulsores del béisbol dominicano, como lo son Don Ellis Pérez y Don Cuqui Córdova, maestros por siempre del emprendedurismo generador de grandes aportes a nuestra sociedad. En la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol Profesional de la R. D. estamos de júbilo porque actuamos con justeza con Cuqui, sustentador en su obra literaria deportiva de los grandes momentos y las grandes figuras del béisbol “marca país” de los dominicanos. Y con Ellis, la justeza de resaltar la visión que tuvo al producir hace 55 años la primera transmisión de Grandes Ligas para apoyar el gran talento dominicano que nos representaba.

Honrar honra y más cuando lo hacemos con un sentimiento de gratitud, y como acostumbro a filosofar, finalizo citando: “La mano del generoso es como las nubes del cielo, que riegan la tierra, las frutas, las hierbas y las flores; pero el corazón del ingrato es como la arena del desierto, que se traga con avidez las flores que caen y las entierra en su pecho y no producen nada”.