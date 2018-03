¡Antes y después de Danilo!

Germán Martínez

Tenemos una oposición política que no reconoce nada positivo en la actual gestión de gobierno, y si se ve compelido por razones muy obvias agrega el pero y menciona las supuestas negatividades.

Pero hay que ser justos lo primero nos dijo el Padre de la Patria, pocos presidentes, no ya de América Latina, sino del mundo trabajan como lo hace Danilo Medina todos los días del año las veinticuatro horas del día. Quizás si se quiere buscar un igual o parecido tendríamos que recordar al presidente Joaquín Balaguer, no creo que más de dos aparezcan en la larga lista de mandatarios dominicanos.

Doscientas visitas sorpresas han llevado allí donde nunca habían visto a un Presidente ni de lejos a Danilo Medina con soluciones en las manos y luego a la vista de todos, el país en todos los aspectos es un antes y un después de la actual administración de Medina.

He dicho antes que quizás por eso la oposición no gana elecciones pues el país que piensa no puede votar por quienes no ven la Revolución Educativa, los avances en salud, y por ejemplo el trabajo fuera de serie del Ministro de Obras Públicas para no hacer esto muy largo.

A veces no quiero escribir sobre un Presidente y un gobierno que lejos de beneficiarme a mí y mi familia nos ha perjudicado, pero no puedo dejar de sentirme mal ante la ingratitud disfrazada de la oposición de quienes no son capaces de aceptar y ponderar una obra de gobierno y el trabajo de un Presidente y su equipo, para no tener que admitir que ha sido el mejor gobierno, por mucho de todos los que hemos tenido en la historia nacional.

Lo otro, lo mezquino y poco inteligente de la oposición se lo cobran en las urnas, en el sentir del pueblo hay esperanza viva de ser oído en su momento.

En Danilo Medina debe haber temor por ver rodar por los suelos su titánica labor presidencial si es que otro viene a destruir y no continuar lo hecho y por hacer, y creo que como dominicano eso tendrá un peso muy grande en el Presidente a la hora de tomar las decisiones políticas que tendrá que tomar.

Ojalá que Dios lo ilumine.