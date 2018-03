Visitas y mensaje

Luis Encarnación Pimentel

Las denominadas “visitas sorpresa” del presidente Danilo Medina, que el domingo último llegaron a las 200, sin duda que han sido un puntal de éxito en la gestión del gobernante del PLD y varios partidos aliados. Como pasara con Leonel Fernández y su importante iniciativa del Metro de Santo Domingo -en principio torpedeado, pero luego cada comunidad no beneficiada con la solución masiva de transporte comenzó a demandar que se le incluyera-, la oposición cometió el error de atacar las visitas-soluciones de Medina, en franco desconocimiento del impacto social y económico de las mismas en cada uno de los puntos incluidos en la agenda oficial. Hay los que creen que las críticas a las visitas del gobernante -que de sorpresa no tienen nada, porque son preparadas por un equipo de Palacio responsable de coordinar la logística necesaria con las instituciones y con representantes en cada lugar- serían jugadas de la oposición, sabedora del beneficio político que las mismas reportan a quien las propicia. Y es lógico, porque problemas y necesidades siempre los hay y, en la práctica, a quien se le agradece es al que resuelve en el momento, aunque se olvide más adelante. Las visitas en cuestión -se habla que afuera hay interesados en aplicar el modelo- no resolverán la problemática nacional en sentido macro, pero sin duda que ayudan a una más justa redistribución del ingreso del gobierno y a combatir de alguna manera los niveles de pobreza del país en áreas específicas. Por ejemplo, 33,000 millones de inversión a favor de micros, pequeños y medianos productores del campo es un impulso oficial que deja frutos concretos. Como el apoyo a programas de fomento agrícola a través del FEDA (18,000 empleos directos y otros 80,000 indirectos), y unos siete proyectos agroforestales que benefician a más de 11,000 productores, en un marco de más de 700,000 tareas sembradas y más de diez millones de árboles plantados. NOTA: el vocero Roberto Rodríguez Marchena aprovecha la llegada con éxito a la “visita” 200 para -en un “twitter” (o tire de toalla) que en este momento ayuda a distender aún más el ambiente interno en el PLD- decir que Danilo le pide a la población exigir a “cualquier gobernante que venga” (¿) seguir las “visitas sorpresa”. ¿Más que otra seña, es un mensaje?...