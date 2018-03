Luis Beiro

Un amigo me gastó una broma en medio de una reunión de trabajo. Justamente él hablaba de la importancia del género urbano y, al mencionar el nombre del popular cantante, me preguntó si lo conocía y, casi al momento, él mismo respondió por mí: “Él prefiere al otro Mozart”.

Como su broma fue de buena fe, este escrito también lo es. Soy de otro tiempo. Pertenezco a la generación de los Beatles. Me gusta el bolero, la balada (sobre todo las de los años 70), el son, la salsa, el merengue y muchas bachatas. Entiendo que el género urbano es una nueva forma de expresión de las clases más bajas. De aquellos músicos con talento que salen a la calle a expresar sus problemas y los de su entorno saltando por encima de las puertas que se cierran en sus caras.

Esta historia no es nueva. Por los años cincuenta del pasado siglo un grupo de jóvenes mulatos (también desclasados) se reunían en el callejón de Hammel en la barriada habanera de Cayo Hueso, frente a la humilde casa de uno de sus integrantes (Ángel Díaz). Allí comenzaron a gestar un movimiento musical que en poco tiempo caló en el gusto de la juventud de su tiempo que enfrentó y venció a ritmos de moda (no solo en Cuba, sino en toda América Latina) como el Rock and Roll, y muchas otras combinaciones melódicas sofisticadas provenientes de las famosas Jazz Band.

Pero esa es otra historia. Si aquí se expone es para que el lector advierta que es posible que la llamada música urbana, esa que ha hecho famoso a Mozart La Para y a otros jóvenes con gran intuición de los sonidos melódicos, sea la que esté gestando un nuevo código genérico universal (como lo fue antes el feeling cubano) que se impondrá definitivamente en unos pocos años, aunque nosotros, los que ahora preferimos al otro Mozart, tengamos la mente demasiado entretenida en el ayer que no volverá.