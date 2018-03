Los “encuestólogos”

César Medina

Siempre me ha provocado curiosidad cuando veo que una firma encuestadora es capaz de presentar versiones diferentes con resultados completamente opuestos sobre el posicionamiento de partidos y de precandidatos presidenciales que interactúan en el mismo escenario, con similar trabajo de campo, con los mismos empadronadores, y en ocasiones hasta con el mismo cuestionario y metodología.

Y no me refiero a las llamadas “encuestas de carpeta” que abundan en tiempos de elecciones a pedido del mejor postor. No, se trata de franquicias de prestigio internacional que van variando sus resultados a medida que se aproximan los comicios haciendo los ajustes necesarios que al final las acercan al resultado electoral.

Así pasa siempre.

El tema es delicado porque suele herir susceptibilidades, pero la ridiculez más grande se presenta cuando algunas de esas franquicias trabajan indistintamente para el gobierno y para algún diario “independiente”, y a ambos les vende la misma encuesta pero con resultados diametralmente opuestos… Volveré con este tema.

Mediciones tempranas

La dirigente peledeísta, Clemencia García, me remite esta carta que deseo compartir: “Apreciado César, esta semana nos sorprendió el periódico Hoy con la publicación de la primera encuesta de este año llevada a cabo por la firma Gallup; el sondeo recabado al inicio de un año que puede considerarse como pre electoral porque los plazos están ahí, pisando los talones de cada organización política.

Y estas mediciones tempranas revelan números a considerar.

“En su primera entrega Gallup establece que el 67% de los encuestados rechaza una posible modificación constitucional que permita una segunda reelección al presidente Medina. Un 18% se identifica con Luis Abinader, y un “empate técnico” surge al combinar las candidaturas de Leonel Fernández y Danilo Medina con un 14% cada uno. A pesar de la prohibición constitucional insistimos en medir al Presidente, quien por prudencia no se refiere al tema. Su misión, como han dicho sus voceros, es la de gobernar, y hacerlo bien, como indica el 45% de la población que valora su gestión.

“Siempre se nos mide como el partido con la más alta valoración en la población. Esto debido a que nuestra organización ha normado con cierto equilibrio la relación partido-gobierno, delimitando quién es gobierno y quién partido.

De ahí la fortaleza de llevar a cabo una obra compartida, aún con las diferencias propias que surgen, producto del largo tiempo de ejercicio en el poder.

“El presidente Danilo Medina tiene sobre sus hombros la responsabilidad de mantenernos en la ruta del progreso y de propiciar y salvaguardar los avances institucionales que hemos logrado; y el presidente Fernández, de cohesionar la vida partidaria para responder como cuerpo a los lineamientos y decisiones que emanen del gobierno central”.

… El PLD se mantendrá

“Si la percepción se mantiene -y se va a mantener- el PLD seguirá dirigiendo el destino del pueblo dominicano tal como se ha dicho en ocasiones anteriores.

No tenemos todavía una oposición que enfrente la candidatura peledeísta a pesar de lo proyectado en esta encuesta. Eso sí, nos toca contribuir con el apoyo en la realización de una excelente obra de gobierno para que el pueblo siga confiando y nos apoye en nuestras futuras gestiones.

“Ponernos de acuerdo todos, para que como dicen las encuestas y lo saben los medidos, sumar todos esos porcentajes por muy poquitos que parezcan pero que al final ayudan en el conteo de una victoria sin cuestionamientos.

Unidos podemos seguir porque la división históricamente nos recuerda lo difícil que puede ser para una organización política recomponer sus fuerzas y acceder de nuevo al poder.

“No es tiempo de algunos, no es tiempo de romper esquemas, no hay tiempo para inventar. Abracemos la causa de la razón, de la fuerza conjunta. Imitemos la estrategia que hizo que nuestro compañero presidente Danilo Medina llegara a la Presidencia de la República: perdonarnos los unos a los otros, olvidando malquerencias circunstanciales.

“Con el afecto de siempre, Clemen”.