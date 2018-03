Partidocracia y juventud

Pablo McKinney

“¡Quién tuviera veinte años de antaño pa’ derrocharlos con Madame!”

C. Cano. El último bolero.

UNA JOVEN SEÑAL AL PLD. Entonces, no se trata de cuotas ni de migajas sino de trabajo, y ahí están los resultados. Como decía Neruda sobre las musas de la poesía, ellas existen, pero sólo te bendicen si te sorprenden trabajando. Y otra vez los resultados: El PRM no sólo ha realizado su convención con relativo éxito, con poca pero entusiasta y civilizada participación y una, eso sí, mejorable organización, sino que, además, lo ha hecho con jóvenes políticos como vencedores, comenzando por su presidente electo de 35 años, y su secretaria general de algo más de cuarenta (en plan Sabina, por lo de 40 y 10). Sin importar quién gane finalmente entre Fellito y Yayo, su presidente en el Distrito Nacional tendrá menos de 45, la más votada es mujer y no llega a 38, en fin, que Paliza, Mejía, Yayo, Fellito, Faride, Jean Luis, Gloria, entre otros tantos, le acaban de enviar una señal a los relativamente jóvenes políticos de otras organizaciones, y en especial a los del PLD, donde el asunto de la NO renovación es de tal gravedad, que un dirigente de 59 años cumplidos es considerado un diamante en bruto, una joven promesa, esperanza posible, una estrella en crecimiento. ¡Joder!

SIN CUOTAS NI ASIGNACIÓN. Estos resultados preliminares y parciales de la Convención del PRM son el fruto del voto, o sea, de las preferencias de los miembros de ese partido, y no de ninguna cuota ni asignación, discriminación positiva, o como se diga. Faride Raful, por ejemplo, es mujer y es joven, y ha sido una de las más votadas. Si bien, la juventud ni el sexo -mal llamado género- son méritos por sí mismos, lo innegable es que, en nuestros países, los jóvenes y las mujeres son cada vez más influyentes y decisivos en los procesos electorales, y para confirmarlo unos datos del padrón de la JCE a noviembre de 2014: el 42% de los posibles votantes tiene menos de 35 años, y si esto no le dice mucho, sepa que el 69% tiene menos de 50. Precisamente, son estos datos los que han de tomar en cuenta la dirección de los partidos políticos de cara a las elecciones de 2020. Por supuesto que en todo esto, hay que destacar que, así como es el voto de la gente el que convierte a un ciudadano corrupto en un corrupto funcionario; de igual modo, es el votante quien, con su voto y participación, puede provocar la renovación de los partidos que, deben ofrecer a sus jóvenes militantes la oportunidad de demostrar su valía, crecimiento y coraje, como han hecho los “muchachos” del PRM. Es por esto por lo que hemos advertido al PLD, -cuya convención para elegir sus dirigentes fue pospuesta para finales de 2020 y su presidente y secretario general lo son desde hace 17 años-, que tiene de frente un desafío de renovación tan grande como peligroso, ahora que, ahítos de ganar siempre, le ha dado a sus miembros por tirarse a matar, con o sin chequecitos.

EL GERMEN DE SU DESTRUCCIÓN. Por supuesto que es difícil argumentar contra el éxito, aunque de éxitos también se muera la gente. Recuerdo ahora que, en los Madriles, Paco Umbral decía que cada partido nace con el germen de su destrucción; allá en las Españas, el germen de la destrucción (o el debilitamiento) del PSOE fue siempre la altanería; la del PP, su origen franquista; en Dominicana, por su parte, el germen de la destrucción del PRD ha sido desde su nacimiento su vocación fratricida; la del PRSC, su adicción a la nómina pública sin importar quien gobierne; y la del PLD, los efectos negativos de su tanto ganar siempre, ese tanto gobernar sin oposición, acostumbrados ya a que siempre le den razón, al punto que hoy corren el grave peligro de morirse de sus éxitos, que tanto digo, y una vez más la vieja advertencia, pero esta vez dirigida a Danilo Medina y a Leonel Fernández, porque son ellos -líderes indiscutibles de los dos grupos enfrentados-, quienes tienen la penúltima palabra en ese partido, que la última, de purito amor, ay, siempre la tuvo Jesús para su María: la Magdalena.