La escoba de Putin

Aristófanes Urbáez

*A mi nieta Paulinita Urbáez García, lo que más quiero en el mundo, desplazando los amores mundanos, los amigos falsos, y los malos consejeros; en fin: todo lo falso en este mundo moribundo, como sentenció Sthepen Hawking.

*“Los líderes no se nombran; el pueblo los elige para que conduzcan y resuelvan los problemas. Los que se nombran son los funcionarios”.

1.-“TODOS SE DICEN MARXISTAS, pero entienden el marxismo de la manera más pedantesca posible: ignoran lo que tiene de esencial el marxismo. A saber: su dialéctica revolucionaria” (Lenin).

2.-DÉJENME DIGREGAR Y LUEGO VENIR con los artículos completos: a) Quiere decir que Bolivia y Chile no participaron en una guerra que terminó en 1879, y los pinochetistas de antes y de ahora se quedaron con 1,333 millas y toda la costa dejando a Bolivia sin salida al Pacífico; pero todavía los piñeristas niegan la famosa guerra azuzada por la oligarquía chilena y sus socios de las empresas transnacionales, que unos han comprado miles de kilómetros de costa chilena para pescar; y otros, han alquilado por muchos años kilómetros. De gente de ese jaez no se puede dudar que quieran también el agua subterránea del Silala boliviano. Yo le habría abierto un boquete en terreno boliviano, tomara mi agua y ¡muerto ese abejón!; b) Dice Milagro Sala que Carlos S. Menem, les pedía a los argentinos, “vender propiedades públicas” y “privatizar” otras, porque el país había entrado al “primer mundo” (con niños muertos de hambre, desertores de las escuelas y sin hallar dónde vivir), ella hizo miles de casas, escuelas, parques en Jujuy y por eso lleva dos años presa por la voluntad del gobernador y los jueces políticos vendidos: 3) Desde la campaña de Trump, especialistas de EEUU y europeos, comenzaron a ‘analizar’ el perfil criminal de Vladimir Putin, y entre ellos vi a generales, ‘especialistas’ (como León Panetta, y otro montón que analizaron el modo de mirar, caminar, la impresión que les dio primera mirada y cosas que mi intuición intelectiva se preguntaba: ¿pero no están hablando del Putin, que encontró a Rusia en bancarrota?). Un dólar: 200 rublos, educación y salud precarias, desempleo, rebelión en Chechenia, Osetia del Sur, Abjasia del norte, Crimea, Donetsk y Donbas (donde todos hablan ruso, presionadas por Ucrania y los euromaidán. Hoy la gente ha recuperado su orgullo. La madre Rusia ha recuperado su economía, y por eso, el día de las elecciones, desde Indonesia, Australia, hasta CNN, antes del primer voto, comenzó la campaña mediática del fraude. Cuando Putin, con observación de 150 países, marcó frente a ocho candidatos 86.6%, quizás aprendan a callarse frente a los líderes.