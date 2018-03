Cómputos del PRM

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

TODAVÍA NADA.- Al momento de escribir (miércoles en la mañana) no se conoce de otro boletín de la Comisión Nacional Organizadora, ni demanda de parte de los interesados, como si la España Boba fuera un ideal estado de situación. Tampoco se dan explicaciones del retraso ni razones que lo justifiquen. Se pensaba que lo difícil sería votar, y echar el voto fue pan comido, aun cuando era 4 boletas y una cantidad excesiva de candidatos. Lo de contar, por lo menos a nivel de presidencia y secretaría general nacionales, se suponía una operación simple. Sin embargo, parece que no es así. Y si no hay presión, o puede dejarse así, o tomarse el tiempo que sea menester. Solo que afecta el cronograma y pone en causa el proceso por tareas pendientes e inmediatas que deben ejecutarse. Aunque debieran existir preocupaciones marginales. La de crear espacio para las conjeturas malvadas, o para acciones indebidas, como asoman por lo bajo. Cuentan que el vaciado levanta su reino, y que podría ser un reino de dificultad. Los vicepresidentes y subsecretarios nacionales, por ejemplo. ¿Qué sentido tenía dejar casillas sin marcar o boletas sin utilidad complementaria? Los más votados serán sospechosos desde que se publiquen los records…

AUTONOMÍA LOCAL.- Estas situaciones preocupan porque se tiene la impresión de que la Comisión Nacional Organizadora perdió el control del proceso y que cada dirección local decidió a su conveniencia. Las suspensiones, en su mayoría, no fueron determinadas en la capital, sino en las propias comunidades. Hubo autonomía de vuelo, y cuando se permiten libertades, la autoridad se debilita. Las fallas del CNO fueron ostensibles. En ninguna convención de partido los materiales habían llegado tan tarde, o no a tantos lugares, o al mismo tiempo, como sucedió esta vez. Igual tampoco los candidatos se habían quejado o cuestionado un escrutinio por la no entrega a tiempo del padrón. Todavía no se sabe si finalmente cada interesado tuvo a manos una copia del registro, o si este fue validado en la mañana del domingo, como se había anunciado o prometido. Fueron y son muchas las situaciones por aclarar. El padrón siempre fue problema, pero por asunto de confianza o legitimidad, y no porque fuera negado o no estuviera disponible. La mala prensa de las convenciones del PRD -- en el pasado -- fue por los incidentes que se producían en las mesas de votación, o por agresiones físicas, incluyendo muertos que se rumoraban, pero que nunca aparecieron, como en la famosa balacera del Dominican Concorde. Las deficiencias de ahora, por tanto, fueron mayores…

EL TAMAÑO IMPORTA.- Las elecciones complementarias del 8 de abril sería una oportunidad para que la Comisión Nacional Organizadora salve la cara, si las situaciones fueran diferentes al pasado 18. ¿Habrá padrón validado en esos lugares, las boletas estarán a tiempo, en el envío incluirán las hojas de actas y los encargados locales se someterán a la autoridad del CNO? Se pone fecha, pero no se informa de correcciones, y una cosa debe ser dicha. Con los resultados parciales a manos, el esfuerzo de los grupos por imponerse será mayor y el potencial de problema casi un peligro. Cada cual hace su cálculo, y como siempre sucede, más rápida la contabilidad del grupo que del partido. Las tendencias van dando números y cantando victoria, cuya importancia va dependiendo de la demarcación. No es lo mismo imponerse en un pueblo pequeño que en uno grande. No se trabajan todas las jurisdicciones por igual, sino que se atiende el tamaño y su importancia estratégica. El Distrito Nacional y los municipios de El Gran Santo Domingo representarían un 33 % del electorado, y la cuenta que no se hace, pero que debiera hacerse, es la cantidad de electores, pues lo de ahora tiene que proyectarse en términos de la convención extraordinaria. La de la candidatura presidencial, y en la que Hipólito Mejía y Luis Abinader disputarán de a duro, sin las consideraciones que debieron tenerse por el acuerdo…

GOLPE DE BOLSÓN.- El punto es interesante, y la lectura debe ser cuidadosa. Faltaban – a la hora de escribir – pocos centros de votación por contabilizar en el Distrito Nacional, y los números no eran significativos, siendo como es la capital una demarcación de importancia. Pero no solo por su categoría política, sino también por su sufragio. Excepto Villa Consuelo, donde las actas no llegaron a tiempo, en los demás barrios de la zona se votó sin problema. La afluencia, sin embargo, no llenó las expectativas. Debió haber votado más gente. Aunque la sensación es otra. El pupilo de Hipólito Mejía, Fellito Suberví, le ganó al candidato patrocinado por Luis Abinader, Yayo Sanz, creándose una expectación inesperada. Fue un golpe de bolsón, para hablar en términos de gallera, pues Abinader se esforzó mucho para que Sanz fuera presidente del PRM en el Distrito Nacional. La campaña estuvo tan sobrada de recursos que hasta un spot fue preparado al efecto. Quiso darse una impresión que ahora no se sabe cómo interpretar. Con José Paliza en la presidencia nacional y Yayo Sanz en la presidencia en la capital, lo de Luis Abinader en la próxima convención, en la extraordinaria, sería un “clavo pasao”. Ese giro sorpresivo tiene a mucha gente pensando, sobre todo a Abinader. Solo Yogui Berra podría explicar lo ocurrido: “El juego no se acaba hasta que no termina”…