Triunfadores y disciplina

Cuántas veces ante aquellos que son triunfadores -muchas veces yo pienso en los peloteros dominicanos que se les lleva al Salón de la Fama, que se les ve la ganancia, el dinero que tienen, se les aplaude-, se ve solamente el resultado. ¿Y la disciplina? Los sacrificios que estos hombres tienen que hacer para poder ser triunfadores -déjenme centrarme solamente en el béisbol-, se someten a una disciplina.

En la vida se quiere ser un triunfador sin disciplina, con el desorden, y en la casa, en los hogares, hay que formar a los hijos y a las hijas para la disciplina.

Recuerden queridos padres y queridas madres que ustedes aunque tengan mucho trabajo, aunque tengan que luchar para conseguir el pan de cada día, ustedes son maestros, que ustedes son formadores, que el gran aporte que ustedes dan a sus hijos, a la humanidad y al pueblo dominicano es la formación, y parte de esa formación es el valor de la disciplina, que no se puede olvidar. Evidentemente no se puede disciplinar con violencia ni con maltratos, eso no, porque los que trabajan en deporte se disciplinan, pero no a base de palos, sino a base de esfuerzos, de ejercicios, de orientaciones, de consultar.

La disciplina, la corrección, hacen parte de la formación de las personas para que sean triunfadores en el deporte o en cualquier otra área de la vida.

