IV libro, nueva realización

Ricky Noboa

rnfdeportes@hotmail.com

Hace ocho años recibimos la oportunidad de ser articulista del decano del periodismo dominicano, el periódico “Listín Diario”. Como comunicador de casi 40 años en los medios, a través de estos escritos he expresado mis criterios de los acontecimientos políticos, culturales, sociales y deportivos, del entorno que nos rodea. Escribir lo que pienso es el mayor reto que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional, porque no existe la verdad absoluta y aun no teniéndola en muchas de nuestras intervenciones, aportamos de igual forma cuando disentimos de procesos que no compartimos en la aplicación de los mismos. He comprendido que lo más importante es conceptualizar y denunciarlos cuando lo hacemos con responsabilidad y respeto. Precisamente nuestro IV libro, titulado “Por Convicción”, es un compendio de mis inquietudes, vulnerabilidades y fortalezas que me han acompañado en el crecimiento como persona, que he asumido con la satisfacción de enfrentar en el campo de la diversidad de criterios, posiciones encubiertas detrás de la política, la deslealtad, el pseudo cristianismo, y sobre todo, la corrupción e impunidad. Al mismo tiempo, hemos resaltado los valores en el campo artístico, deportivo y social, y mantenido una pluma firme en la defensa de nuestros principios cívicos de soberanía e identidad nacional. Junto a “Reflexiones de un Comunicador”, “Reflexiones de un Comunicador II” y “Transparencia”; hoy, a las 6:00 de la tarde, en el salón Don Arturo Pellerano Alfau del “Listín Diario”, entregaremos el IV libro “Por Convicción”, a nuestro Director, don Miguel Franjul, y de forma institucional, por iniciativa mutua, reconoceremos a dos auténticos propulsores del béisbol, deporte “marca-país” de los dominicanos. Quiero agradecer a Don Ramón Báez Romano, su aceptación de que formara parte del prestigioso equipo de articulistas del decano de la comunicación escrita; a Don Pepín Corripio, por apoyar mi contribución a los mejores intereses de nuestra sociedad; a mis compañeros, Héctor J. Cruz, Fabio Cabral y todo el equipo de periodistas, técnicos y empleados, por el respaldo brindado a mis criterios en una faceta de alto compromiso social. A mis lectores, gracias por su compañía de siempre y la seguridad de no defraudarlos.