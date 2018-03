Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Siguiendo la serie de los salmos y la corrupción, en esta entrega número 11 quiero tocar un tema de los salmos, porque es de mucha realidad.

Hoy día, nosotros estamos viviendo la situación de tanta gente de la que se habla mal, sin responsabilidad alguna, en los medios más comunes, pero también en los medios digitales.

Hoy, mucha gente se siente calumniada y difamada; es uno de los problemas de la vida moderna, que no hay control tantas veces.

La “libertad de expresión” nos hace creer que podemos decir cualquier cosa de cualquiera, así como se daban los chismes en los barrios, pero no se transmitían a otra parte, se hacía daño en el barrio. Hoy día hay muchos calumniados.

Por eso yo quiero invitar a todos los que se sienten difamados, calumniados, murmurados, maltratados por la lengua de los otros, sea en los medios digitales o en la prensa, a que recen el salmo 55: “Escucha oh Dios mi oración, hazme caso, respóndeme, soy un calumniado, me siento mal, por eso dentro de mí se irrita mi corazón, me asaltan pavores de muerte, miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza y digo: ojalá tuviera yo alas para poder volarÖ”. Hay muchas personas que se sienten en esa situación hasta en el barrio.

A los que se sientan calumniados, les invito a que repasen el salmo 55, el salmo de los calumniados: le llamaría la oración de los calumniados.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.