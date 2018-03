Los agraciados de la Gallup: Margarita como fenómeno

Pablo McKinney

PRM: PRUEBA SUPERADA. - Tal que el pasado viernes preguntaba uno si el PRM estaría a la altura de la oportunidad que su Convención le ofrecía, pues celebrar una convención con buena participación, sin actos de violencia ni graves irregularidades, era un requisito previo para que esa suma de proyectos presidenciales que es hoy el PRM se convierta en un partido político de verdad, capaz de ganar unas elecciones presidenciales o, en su defecto, lograr el control del poder Legislativo para convertirse en contrapeso al Ejecutivo; algo que en su momento (y según le ha convenido) han considerado conveniente para la democracia, tanto el fenecido Dr. Peña Gómez, como el profesor Leonel Fernández. El asunto es sencillo: sin convención no hay partido y sin partido no hay victoria. Gracias a Dios y a Tatica y sus dones, todo indica que el PRM, con sus retrasos y problemas de organización y “logística”, va a salir fortalecido de este desafío, y luego de las 72 horas reglamentarias, se guardará la famosa “mai del play”, se recuperarán los egos vencidos, y podrá ese partido asumirse como tal. ¿Por qué tanta preocupación de parte de este escribidor, aguaitador sin pausa de la vida nacional? Pues por su vieja advertencia: “Una democracia donde una sola cosa o vaina parece un partido político no puede seguir llamándose democracia por mucho tiempo”.

DON NINGUNO SIGUE TRIUNFANDO

Y mientras la militancia del PRM mostraba sus credenciales de participación y civismo, el grupo Corripio nos regalaba a través de su diario HOY la encuesta Gallup de la fecha. Comencemos por decir que, esta foto del Momentum de la política nacional viene a confirmar lo que ya mostraba la encuesta Mark Penn de octubre: la crisis de confianza en los partidos y hacia los políticos. No es casual que, en el PRM, el 49.9% todavía no sabe quién debería ser el candidato presidencial, lo que en el PRSC alcanza el 83%; en el PRD, el 66. 5%; y en el PLD el 46%. En ningún caso, el candidato más votado de cada partido supera el porcentaje de los que todavía no saben o no tienen ninguno, eso, ninguno. Helo ahí: Don Ninguno triunfando, avanzando en los tiempos de la antipolítica y antipolíticos que se vive en el mundo.

LOS AGRACIADOS DE GALLUP

En una pregunta abierta y de respuestas espontáneas, -que son las buenas-, sobre quién le gustaría a Ud. para próximo Presidente de la República, Luis Abinader obtiene un 18.8% que lo confirma como líder de la oposición, mientras Danilo Medina y Leonel Fernández aparecen empatados con 14.8%, Margarita Cedeño, 7.2%; y Guillermo Moreno, con su 6.6 %, vuelve a demostrar que es líder de los alternativos, emergentes o como usted prefiera llamarles. En estos resultados queda claro, lo aclarado y advertido por nosotros tantas veces: en el PLD, sólo dos caballeros y una dama, (los tres de los frentes electorales de las victorias moradas) son capaces de echar al Pedro del PLD en el pozo de la victoria. Para Margarita Cedeño que es compañera sentimental de uno (esposa de Fernández), y de gobierno y servicio público (vicepresidente) del otro, Medina, “sigue linda la mar”, sobre todo cuando pasamos a la pregunta cerrada (que por existir un impedimento constitucional no incluye al presidente Medina) sobre quién debería ser el candidato presidencial del PLD. Cedeño recibe un 27%, superando incluso a Leonel Fernández que obtiene un 25.6%, seguido por Abel M. 8.3%, Domínguez Brito un 5.8%, Javier G. 3.1% y G. Castillo un 2.9%. La encuesta presenta otras sorpresas; hay más resultados que destacar, pero, lo que no hay es espacio ya en este Bulevar.

EL FEN”MENO MARGARITA.

Felicidades a los agraciados, y en especial a una Dra. Cedeño a la que habrá que dedicar un Bulevar un día de estos, pues llama la atención que sólo trabajando mucho y bien como servidora pública, y hablando poco casi nada de “política” y querellas partidarias, se puede llegar al corazón de los electores, según Gallup.