Elecciones y robo

Aristófanes Urbáez

1.- DON JUAN BOSCH, desde que se produjo el golpe de Estado de septiembre de 1963, escribió “La crisis de la democracia”, afirmaba que las elecciones eran “mataderos electorales” y durante ese interregno, específicamente para 1974 cuando el alto mando militar (Milo, Pérez y Pérez, el jefe de la FAD, Salvador Lluberes Montás y Logroño Contín) le renunció a Balaguer cuando éste nombró a Neit Nivar Seijas jefe de la Policía Nacional dizque para investigar el asesinato de Orlando Martínez que quienes cayeron presos fueron los peledeístas encabezados por Cheché Luna (aunque quien ejecutó fue Pou Castro). Digo, tiempo de la 3ra. reelección de Balaguer, pero cazurro como era, le pidió al presidente de EEUU, Richard Nixon, que si era su deseo, él renunciaría a la Presidencia, pese a que al único que sustituyó fue a Milo por Beuchamps Javier, quien después fuera muerto en su finca por un tiro en la frente por un tal Angito, según el fiscal perredeísta de Nagua (quien ‘encontró’ la pistola y la cogió a ‘mano pela’, que debe todavía estar preso por ‘inteligente’ si es que está vivo). ¡Ésa era la institucionalidad de la época!

2.- CUANDO BALAGUER VOLVIÓ en 1986 (el “Decimato”) 1994, el hijo de Emperatriz estaba en Última Hora (1994), Aníbal de Castro se había ido, y Ruddy González, director, trajo a Ricardo Rojas León, y cambié con Papito Lebrón (su carnal), por mil pesos menos porque el futuro abogado, Rojas León, se le antojó que tenía que ir en las tardes. Como todos cuando llegan a jefes. Ruddy no me quiso liquidar, y cuando llegó con los datos de la Gallup en que Balaguer estaba encima de Peña, ni cuenta se dio de mi presencia en el Despacho de Eduardito Pellerano Nadal. ¡Así se publicó!, pero el hombre de Telentillas y Peña hablaron de fraude colosal; Fermín Diloné consiguió después, un ejemplar de UH y dice que Balaguer ganó. Vinieron las negociaciones que costaron los dos años a Balaguer, más los 50%+1 voto para ganar. Y fueron las segundas negociaciones, porque las primeras fueron en 1978 con Hugo Vargas Suverbí (el primo) y su “Fallo Histórico”.

3.- HOY Y PESE A LA QUEJA DE LUIS ABINADER, un político bisoño y colgado de las perchas del sol (todavía no reconoce el triunfo de Danilo porque “le hizo Fraude” y que cree en los sondeos de Aguilera y menos memorioso que Carolina Mejía), nuestra sociedad se ha ‘mercatilizado’, pero es faltarnos el respeto compararnos con el Medioevo (con brujas y licántropos y Juanas de Arco) de Honduras, donde un tal David Matamoros, donde una cara dura hace un fraude al frente de todos y nadie le dice que él es un compadrito borgeano, un pobre Michel Temer, pero sin sus agallas; o un Carlos Alberto Montaner y A. Oppenheimer, que acusan a la Dra. Tibisay Lucena de hacer fraudes en favor de Maduro, cuando su odio a los pobres los obnubila de tal forma que el virtuoso Silvio Rodríguez (se retira de la vida pública, anunció), le anuncia que no se puede discutir con él porque es un infeliz poseso. ¡Nunca, en estos años, fuera del gafe de Silvio, he leído a nadie que refute a Montaner o a Oppenheimer, porque son fichas conocidas, mutantes, y se mudan cuando los países entran en la fosa de Mariano Rajoy. Ya Montaner volvió a su puerto de origen: Miami. ¡No, quédate en España y ayuda con tu enjundia! ¿De qué te vale compararte con Chávez, un hombre usado de referencia desde África hasta China? ¡A ti no te oyen ni en las ‘republiquetas’ bananeras si no tu combo de ‘libadores’!