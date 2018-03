Reflexión y ley

Luis Encarnación Pimentel

La “reflexión” a la que el presidente Danilo Medina invitó a un grupo de sus funcionarios con aspiraciones dentro del PLD, habría servido de oportuna señal del gobernante para frenar una cadena de ruidos en torno al 2020, que ya no solo ponían en riesgo la unidad de la organización y las relaciones partido-gobierno, sino que apuntaban a llevar la intranquilidad a una gestión todavía a mitad del camino y con metas importantes por adelante.

Como por arte de magia, tras el encuentro -donde el líder de político dejó en libertad al grupo, pero en lo personal hizo un recordatorio y puso reservas- el ambiente nublado y tenso se ha ido despejando. Primero, con el retiro sorpresivo de la acción de inconstitucionalidad que un reformista no autorizado por el PRSC (es reincidente en esas lides) sometiera al TC contra el transitorio que prohíbe a Medina prepostularse en el 20 y, segundo, con el giro moderado e institucional observado en el discurso de algunos funcionarios que a solo días habían hecho declaraciones que levantaron el avispero político, dentro del PLD y en la oposición.

Alguna gente con poder se pone nerviosa y se precipita, no sabiendo que esos “ruidos” no ayudan a una gobernabilidad tranquila y exitosa de Medina, que a fin de cuentas es lo que más importaría al país y lo que -con la unidad de sus fuerzas- le garantizaría al PLD a mantenerse en el poder. Si Leonel -que en vez de enemigo, debe verse como aliado de Danilo- gana terreno al poder desplazarse, eso no debe preocupar ni a Medina ni a los más cercanos, pues hay que insistir en que al gobernante lo que más le conviene es ganar tiempo, para cumplir metas y terminar bien, lo que no sería posible si permite que algunos discursos y manejos inadecuados de funcionarios o allegados le enciendan la pradera faltando tanto tiempo para la meta.

Por cierto, el señor de la acción ante el TC contra el “transitorio”, que en la reforma del 2015 fuera sometido al plenario de los constituyentes a viva voz por Reinaldo Pared Pérez, alegó para su inesperado desistimiento que el tema “ha generado un acalorado debate que ha intranquilizado a importantes sectores de la vida nacional”; que hay problemas que ameritan mayor atención de las autoridades, como el complejo caso haitiano, y que estas “no deben ser distraídas con una discusión a destiempo”; y que “hemos podido constatar que el posible beneficiario de nuestra legítima y legal acción jurisdiccional no ha mostrado interés en ésta ni en permanecer más tiempo en el poder más allá de los cánones legales y constitucionales”(¿). ¿No lo vio antes? Lo deja “para cuando la sociedad asimile de mejor manera la discusión”.