Pablo Clase Hijo

figuras24@hotmail.com

El filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson sostiene en su ensayo “Compensación” que existe una ley compensatoria en toda parcela de la naturaleza. La encontramos en la acción y reacción, en la oscuridad y en la luz, en el frío y calor, en el flujo y reflujo de las aguas.

Asegura que el mismo dualismo caracteriza la naturaleza y condición humana. Cada exceso origina un defecto; cada defecto, un exceso. Cada alegría tiene su tristeza; cada bien su lado malo. Por cada facultad que proporciona placer, se nos añade la pena ocasionada por su abuso. A cada cosa que perdemos, corresponde otra que ganamos, y a cada cosa ganada, alguna otra que se pierde. “Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen”.

Si el gobierno es cruel, la vida del gobierno no será segura. Si el gobierno es una democracia con injusticia, un aumento de energía en los ciudadanos le hará resistencia.

“La balanza de Dios está siempre cargada”. Todo secreto se descubre; todo crimen se castiga; toda virtud se recompensa y todo mal se repara en silencio, infaliblemente. “A cada cual se le pagará según sus obras”. Y las buenas obras tienen que hacerse con sinceridad, pues podemos simularlas ante los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Él conoce el corazón de los hombres y sus acciones, y como no puede ser engañado, tampoco será burlado. “No os engañéis -exhorta San Pablo-; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará” (Galatas 6:7).