Danilo no es Horacio Vásquez

GERMÁN MARTÍNEZ

La posibilidad de que Danilo Medina pueda ir tras otro período presidencial en las elecciones del 2020, ha despertado el avispero político nacional y muchas comparaciones con el pasado han sido hechas, algunas hasta risibles.

Horacio Vasquez, caudillo de los tiempos de la montonera, fue indiscutiblemente un fenómeno político de su tiempo. Horacio o que entre el mar, pero igual fue un gran desastre en el ejercicio del poder, y un hombre manejable en manos de ambiciosos políticos partidistas y familiares.

Debió terminar en el 1928 su mandato, pero lo prolongó hasta 1930 aduciendo razones constitucionales, pero luego quiso, ya enfermo, optar por una nueva postulación trayendo como consecuencia la división del partido y del gobierno, y dando paso a la dictadura de Trujillo.

Danilo Medina no es Horacio Vásquez. Eso es desconocer la realidad y la historia. No tenía el caudillo de Moca ni en sueños la aceptación que en todas las encuestas refleja tener el actual Presidente de la República, ni mucho menos la obra de gobierno, educación, salud y el campo, para solo mencionar tres, que ha hecho y sigue haciendo Danilo.

No hay división en el partido gobernante. Si algo hay, son normales aspiraciones, pero igual no hay decisión pública de que el Presidente quiera continuar, son los miedos de una oposición sin propuesta, y una aspiración interna casi secuestrada por el miedo a la realidad de la reelección que uno escucha en el seno del pueblo, y de casi todos los sectores incluidos los que tienen mucho que perder y probaron los cambios prometidos en el pasado.

Pero igual no existe en el país ni visible ni escondido, en este país todo se sabe, un militar, o un guardia que tenga aspiraciones de ser Presidente, y menos de provocar el desastre de septiembre de 1963. Esa es una etapa superada en el país.

Pero sucede que no tienen la capacidad política para enfrentar lo que es a todas luces una real posibilidad, con amplio apoyo popular, que tiene que ser estudiada y ponderada a lo interno del partido de gobierno como es un segundo y último mandato de Danilo Medina al tenor de lo que dice la Constitución de la República en el transitorio que pretenden invocar para que el Presidente no se pueda reelegir, un error, un absurdo jurídico y político que no va a ser posible porque eso tiene que ser aclarado y sometido a la consideración de los tribunales competentes.

Pero algo es verdad y muy verdad, y vuelvo y digo nada he ganado y no creo ganar con un nuevo mandato de Danilo Medina, todo lo contrario, la permanencia del actual ejecutivo nacional en el ejercicio del poder cuenta con el respaldo masivo de millones de dominicanos beneficiarios directos e indirectos de una gestión de gobierno extraordinaria en aspectos fundamentales para el país y el pueblo dominicano. Negarlo, no querer verlo es una necedad que puede contrariar la voluntad del pueblo, y llevar de nuevo al país a la improvisación y la falta de capacidad que ya tuvimos en un pasado reciente de triste recordación y que aspira a volver a desgobernarnos.

Danilo Medina no es Horacio Vásquez, pero tampoco es ninguno de los otros gobernantes que hemos tenido. Su obra de gobierno los supera a todos y le gana por mucho.