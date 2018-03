PLD-PRM: Si uno muere de éxitos que el otro aprenda de sus fracasos

Pablo McKinney

pablomckinney@gmail.com

LA PREGUNTA. El próximo domingo, el joven Partido Revolucionario Moderno (PRM) se juega su cabellera, la corona, y un futuro que podría incluir mayo de 2020. Al contrario del partido morado, que ha dirigido el país durante 17 años con luces y sombras, y especialmente en estos días luce ahíto de ganar siempre, en el PRM queda todo o casi todo por hacer, saber, decir y contar, pues su juventud lo salva ante el juicio de su corta historia, que caminando se hace el camino, que dice don Machado. Hablo de una odisea que comenzó con dejar las siglas moribundas del PRD a un lado, e inventarse una nueva organización; lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿logrará el nuevo partido convertirse en un instrumento capaz de ganar la confianza y con ella el apoyo electoral de los votantes nacionales? Pues mire Usted, que esa respuesta comenzará a ser respondida este domingo a partir de los resultados de su Convención, y más que de los resultados, a partir del comportamiento de todos, de los que ganen y de los que pierdan.

CRISIS DE CONFIANZA. - Desde el valioso Informe Attali hasta la más reciente encuesta Barómetro de las Américas, todos los estudios demoscópicos confirman la gran crisis de confianza que padece la sociedad dominicana, lo que desde hace algunos tiene su expresión en la política. Esto fue lo que vino a confirma la encuesta Mark Penn de finales del año pasado, en donde el 58% dijo no simpatizar por ningún partido, lo que quiere decir que el PN, (que no es la Policía Nacional sino el Partido del Ninguno), es ya la principal fuerza política (desorganizada, eso sí) de la República Dominicana. Pero como el PN no participa en las elecciones, en el país la rueda de la desconfianza sigue girando y de esa desconfianza brota la peor expresión de los pueblos, esa que remite al peor individualismo, al egoísmo y al sálvese quien pueda, a la peor pobreza existencial que acompaña a la pobreza material. Cuando no confías en nadie, a nadie amas y nadie te importa, en qué c... te has convertido, ay, si lo mejor de nosotros son los otros, y la vida enseña que si los bienes materiales no puedes compartirlos con los demás, ellos entonces, no son nada, una carga, casi males.

LA MAGDALENA. - Pero el hecho objetivo, innegable y demostrado es que la sociedad dominicana padece una crisis de confianza, y quien aspire a dirigirla desde su Gobierno tiene como meta primera y principal ganar y merecer esa confianza de sus ciudadanos, lo que significa acompañarlos, demostrarles con hechos, acciones y buen comportamiento, sus intenciones. Precisamente, la convención del PRM este domingo es el primer paso de esa organización para acercarse a esa parte de la población que todavía le ve como un PRD-Mientras tanto, y por lo mismo, teme que reproduzca su comportamiento. En su favor, decir que el importante primer paso ya lo ha dado, y ha sido el lanzar a las calles y los medios de comunicación a gente nueva y joven, muchos de ellos relativamente desconocidos y anónimos, y también valiosos, que oiga Ud., ha vivido más la traición que el decoro, pero el decoro vive. Si el PLD está dispuesto a morir de sus éxitos, sus adversarios deben aprender a crecer desde sus fracasos. ¡Y que la Magdalena los guíe!