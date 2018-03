¿…Hasta tú, Brutus?

César Medina

Lobarnechea1@hotmail.com

Clemen García Damirón --lo he dicho otras veces--, es una vieja y activa dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que colabora con relativa frecuencia con esta columna dando su propia cara o a través de su alter ego madrileña Esperanza Aguirre. Siempre con respeto, siempre con altura, siempre inteligente y muy atenta a los temas realmente importantes.

Es simpatizante de Leonel Fernández y, al igual que la mayoría de sus compañeros de aventura, considera que Leonel Fernández tiene que ser el candidato de su partido en el 2020 al precio que sea. ¿La reelección de Danilo? Esa es una malapalabra en el vocabulario de los leonelistas fanatizados como ella. Prefieren que el partido se vaya a la porra.

¿Acaso creen que Leonel saldrá indemne de la avalancha que le vendría encima al PLD --a todos sus dirigentes, incluyendo al tío político de Clemen, Euclides Gutiérrez--, cuando la mezquindad los saque a empujones del Palacio Nacional?

Reproduzco una carta de Clemen rumiando sus frustraciones...

¡Ningún laberinto!

“Leer ‘Leonel en su laberinto’ no hizo justicia a la alta valoración que como periodista y hombre bien informado tengo de ti. Primero porque no hay tal laberinto, ni trampa, mucho menos sacrificio extremo. Ni siquiera se encuentra Leonel Fernández en una posición que lo pudiera colocar en el sombrío escenario que planteas.

“Amo mi partido, he sido respetuosa de todo proceso y decisión tomada desde los organismos de dirección. Quizá hoy clame en el desierto, pero hasta hace unos pocos años nuestros intermedios tenían voz y voto, ejercíamos y ejecutábamos cada acción acordada, estudiada o consensuada. Es más, Leonel y Danilo son producto de ello. Por eso, lo que quiero expresar deseo hacerlo con mucho cuidado para no herir ni faltarle el respeto a nadie, porque se va haciendo hora de que las cosas se digan desde lo más profundo del corazón y de lo que queda de nuestras bases.

“Hemos visto cómo el grupo que gobierna se empecina en embarcar al país en una nueva modificación constitucional cueste lo que cueste. Ya lo hicieron en el fatídico año del 2015 y hubo que asumirlo, y además celebrarlo.

“Ahora no, no hay deseos ni de reelección y mucho menos de asumir algo que nos avergüenza a todos, porque sabemos el precio que cuesta un capricho como ese. Pende de nuestra cabeza el crudo tema de Odebrecht, del que no es necesario abundar.

“La opinión pública, llamada a orientar a la población, está despertando gracias a Dios. Si tomas los diferentes medios de prensa escrita te darás cuenta del rechazo que está generando el tema reeleccionista.

¿Cómo prestarse a promover otra modificación constitucional cuando acabamos de salir de una? ¿Cómo es posible, por Dios, que nadie quiera razonarle a Danilo Medina que no podemos embarcarnos en ese tremendismo? ”

¡Póngase los pantalones!

“A Leonel lo mandaron a ponerse los pantalones en una primera ocasión de intento reeleccionista; en la segunda, el Senado casi en pleno se puso a su disposición para hacer lo que fuere necesario, y ni hablar de las carretillas famosas en el Olímpico. El pueblo se siente dolido, engañado.

“Tenemos tantos frentes abiertos en nuestra gestión gubernamental y solo nos preocupa el laberinto de Leonel, cuando la preocupación debería ser terminar este cuatrienio de la mejor manera posible. Elegimos a Danilo Medina porque creímos en él, porque nos dio su palabra de hombre de bien y por ser un hombre cercano al partido. Estamos perdiendo a ese hombre, una lástima.

“Leonel no es invencible. Pero no lo vencen los nuevos aspirantes, tampoco los viejos. En tal caso, se necesitan todos. Porque aunque para algunos sea difícil de digerir, en el 2020 se ve a Leonel como Presidente otra vez...

“... Y lo grande es que todos lo saben, no sé por qué tanta resistencia e inconformidad. Total, solo cambiará el nombre del inquilino en el Palacio Nacional”.