Reunión en el Palacio

QUE LO DEJAN SOLO.- El más ingenioso de los reeleccionistas fue el que inventó la mejor de las excusas para un Presidente en funciones y posiblemente interesado en un nuevo mandato. Que si adelantaba que no iba, lo dejaban solo sus parciales, incluyendo funcionarios. Sus seguidores y subordinados considerarían más atractivos los potenciales 4 años del emergente o alternativo que los 2 o 1 que restaran del período en curso. El nombre de ese genio no se tiene a mano y la historia política pierde una de sus figuras más célebres. Aunque difícil de aguantarse, y no pensar que fuera Joaquín Balaguer o alguno de sus asociados, como el extinto líder reformista tiene el récord y gustaba del suspenso, además de que nunca quiso llamarse Doctor No, la picardía le caía como anillo al dedo, aun cuando hubo quienes le llevaron la cuenta y no se dejaron engatusar con esa trampa de liebre. Francisco Augusto Lora se la llevó en el aire, dio por decidido que iría y fundó su propio partido, garantizando así su candidatura. Balaguer le ganó de todos modos y esa enemistad política duró años, aunque después de un tiempo largo se reconciliaron. La política dominicana tiene esos humores, y, al final de sus días, los más enconados rivales terminan arreglándose...

LA REUNI”N DE PALACIO.- La picaresca viene a cuento porque Danilo Medina parece pensar de otra manera y no va a abusar de sus cercanos que aspiran a la candidatura. Convocó al Palacio Nacional a un grupo de siete, incluyendo actuales funcionarios, y -en cierto modo-- les dejó la puerta abierta. No es lo mismo alocarse y lanzarse a una aventura sin el conocimiento del jefe de Estado o líder del partido, que contar con su anuencia. Lo primero es que la cita fue en el Palacio Nacional, sitio de poder. Lo segundo, que la idea y la convocatoria fueron del Presidente. Lo tercero, que fue un encuentro corto y con una finalidad muy clara. Lo cuarto, es que los participantes tienen su bendición y sabrán cómo se manejan a partir de ahora. No debe olvidarse que a nivel de Comité Político se decidió no hablar de candidatura hasta el 2019. Y puede establecerse la diferencia. Una cosa es Danilo Medina y otra muy distinta el PLD, hablando estatutariamente. La conversación en la Casa de Gobierno fue privada. Entre políticos, y dirigentes del partido, pero privada. Aunque debe considerarse otro aspecto. La frágil disciplina, el desconocimiento de los compromisos asumidos. El presidente del partido, esto es, Leonel Fernández, arrancó con todos los hierros, y se le supone en ventaja, por lo que no tendrá autoridad moral ni política para llamar la atención si la campaña se adelanta...

¿LLAMADOS O ESCOGIDOS?.- El presidente Danilo Medina llamó a su despacho del Palacio Nacional a Reinaldo Pared, presidente del Senado y secretario general del PLD; Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente y miembro del Comité Central; Francisco Javier García, ministro de Turismo e integrante del Comité Político; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y también del Comité Político; Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio e igual del Comité Político; Andrés Navarro, ministro de Educación y del Comité Central; y Carlos Amarante Baret, ministro de Interior y del Comité Político. Surge la pregunta de si el presidente Medina sabe que aspiran porque ellos se lo dijeron o encargó alguna medición y por sus números califican. Me dijeron siete, pero pudieron ser ocho, y si se averigua podrían ser más. El caso de Andrés Navarro provoca. Dijo que aspiraba a la Presidencia, pero no le puso fecha. El 2020 le parecía más o menos indiferente. ¿A qué podría deberse que el jefe de Estado lo haya incluido en el grupo, adelantándolo en el tiempo? La experiencia resulta interesante, aunque la forma confunde. Al convocarlo como colectivo significa que el mandatario no tiene delfín ni le seduce el método de selección que hiciera famoso el PRI anterior en México...

DOS INICIATIVAS.- La reunión o la selección es un elemento a tener en cuenta en el caldeado ambiente que se vive en el PLD. El bando de Danilo Medina no se recoge ni rehúye la pelea con el grupo de Leonel Fernández. Todo lo contrario. Selecciona o empieza a preparar sus mejores hombres, de manera que sean un efectivo frente de la lucha, y adelanta posiciones al margen de las decisiones que se tomen en los organismos de dirección. Que se reúna o no el Comité Político. Diría Euclides Gutiérrez Félix que el pleito es peleando. Y digo así, porque no es la única iniciativa del sector oficial. También existe una avanzada (o mejor retaguardia) que se ocupa de arrancar las cizañas que siembra el oponente. Los seguidores de Fernández van casa por casa, comité por comité, barrio por barrio, municipio por municipio, sacando partida del inocultable disgusto de “las bases”. Organiza a los descontentos como un ejército de amargura y con eso cuenta para imponerse en la convención. Aunque no alardean públicamente, sí en las pequeñas células que se van creando. Allí se dice que no importa que las primarias sean abiertas, pues como quiera Leonel Fernández será candidato del PLD y Presidente de la República en el 20. Es decir, que la ‘gente’ de Leonel quiere poner al partido en contra de Danilo Medina. Y Medina lo sabe y hará lo que sea menester para que eso no suceda...