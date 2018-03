El salto de la pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

Primer brinco: Probablemente caiga en poca credibilidad el periodista que utilice, sin soporte, los comodines “Ven” (de ver), así como “habría” y “podría”. Ejemplo: “Ven acuerdo podría fracasar”. Atraído por el titular, el lector va al contenido, pero allí nunca encuentra los nombres de quiénes son los que “ven” que el acuerdo podría fracasar, porque se les cita irresponsablemente como “expertos consultados por este medio”. Ese periodismo, además de anticuado, es irrespetuoso.

2 Dice Diego Hurtado: “Continuaré los planes dejados por César Mella”. Bueno, amigo, si no nombras compañeros, Miguelito te enviará la misma carta...

3 Aduanas dice haber capturado, en lo que va de año, más de 20 millones de cigarrillos de contrabando. Nunca sabemos a quiénes vienen consignados, ni cuántos contrabandistas han metido a la cárcel.

4 Me gustó la sinceridad de Omega: en vez de utilizar a Cristo como instrumento para que “le cojan pena”, como hacen tantos, especialmente en el área artística, él aclara que no es verdad que haya aceptado a Cristo como su salvador.

5 Aunque siempre tuve malas notas en matemáticas, hay un cálculo que no me cuadra: Si el año pasado ingresaron $537,000 millones y hubo gastos por $654,000 millones, ¿cómo es que tuvimos “balance positivo”?

6 Según escuché, a Díaz Rúa no le pueden quitar la visa porque no la posee. Usa pasaporte español para ingresar a EEUU y Tommy Galán es boricua de nacimiento.

7 Dice el director del DNI, que “la captura de Quirinito no depende de la rapidez, sino de la efectividad”. Que alguien me traduzca eso, please.

8 Luce que, para la Gobernadora de Santiago y otros más, la institucionalidad en el país era verde y se la comió un burro, al opinar que “la reelección depende de Danilo”. Si la Constitución se va a convertir en un relajo interpretable, entonces eliminémosla.

9 Creía que Rodríguez Pimentel estaría feliz con ir a juicio de fondo para probar su inocencia. Pero el hombre no está por llegar ahíÖ

10 Último brinco: ¡Dios mío, cuánta gente con la boca ancha, hasta la Cueva de las Maravillas se la quieren coger!