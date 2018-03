Pasé cinco meses en Estados Unidos con visa de paseo ¿Es un problema?

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta. Estoy embarazada, casada con residente, si me llega la cita y estoy recién parida ¿qué pasa con mi bebé?

Repuesta. Él bebé será incluido con toda la documentación pertinente en su petición y le otorgarán la residencia a ambos.

Pregunta. Tengo visa de paseo y en mi último viaje por razones de salud duré cinco meses ¿Puede esto ser un problema?

Repuesta. Cinco meses no son vacaciones y en un próximo viaje puede ser cuestionada y el inspector de migración tendrá la última palabra. Es importante que viaje con la documentación médica.

Pregunta. Tuve un caso judicial en República Dominicana. La semana pasada viajé a Miami y en el aeropuerto me cuestionaron sobre el caso y me cancelaron la visa y me devolvieron. Si el caso fue en Santo Domingo, ¿cómo ellos supieron del mismo?

Repuesta. No le puedo contestar cómo. Lo que importa es que usted tiene un problema con la justicia y ellos están en el derecho de negarle la entrada.

Pregunta. Tengo visa americana y quiero viajar con mi hermana a Estados Unidos, ¿puedo acompañarla a solicitar visa y llevar mi documentación?

Repuesta. Claro que no. Su hermana puede solicitar visa y debe llevar los documentos que demuestren los lazos familiares y económicos que la atan a República Dominicana.