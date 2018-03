Luis Rosario

La invitación a las fiestas patronales había llegado a tiempo. Todo estaba coordinado para celebrar la misa en un pueblo lejano del país. La alegría de complacer a los jóvenes de esa comunidad y compartir la Eucaristía, se reflejaba en el ánimo reinante durante el viaje.

Había que poner alma, vida y corazón, para vivir una experiencia espiritual inolvidable. Y así lo hice. Iniciada la celebración, se sucedieron momentos de entusiasmo, mezclados de oración, cantos hermosos que el coro acompañaba con instrumentos juvenilmente manejados.

Un hermoso equipo de monaguillos hacía su trabajo en forma profesional, escrupulosamente apegados a las rúbricas, con una perfección tan impecable, que hasta al sacerdote ponía casi a temblar. Hacían reverencias, tocaban la campana, colocaban los libros, servían el vino y el agua, presentaban los copones y hacían uso del incensario, todo con una maestría que el mismo Vaticano no dudaría en certificar.

Impresionado por la profesionalidad del equipo de monaguillos, quien oficiaba la misa hacía esfuerzos por no quedarse atrás. Al final, un aplauso explosivo evidenció que todo había quedado “precioso”, excelente expresión de fe juvenil. Ya en la sacristía, mientras me despojaba de los ornamentos, bajo la escolta de los monaguillos que se disputaban prolongar su servicio hasta el último instante, me llamó la atención uno de los niños que me observaba, con la intención de decirme algo. Traté de inspirarle confianza. Finalmente, con inocencia inédita y la firme convicción de que él manejaba cien por ciento la liturgia, me preguntó a boca de jarro:

- Padre, ¿Usted está aprendiendo, verdad?

Perplejo por esa pregunta sorpresa, jamás escuchada en cuarenta años de ordenado, no sabía si sonreír, sentirme humillado, corregido o abochornado por este pequeño gigante de la liturgia.

Tras el impacto de la inesperada pregunta, volví sobre mis cabales y me atreví a darle humildemente la respuesta mejor que vino a mi inspiración:

- Sí, estoy aprendiendo.

Y sazoné las palabras pronunciadas, dando así razón al monaguillo que me había enrostrado mi falta de soltura litúrgica.

Si desconcertante había sido la pregunta del niño, “sacerdote a nivel técnico”, atinada había sido la respuesta de quien hacía tantos años se había iniciado en estos afanes y que tal vez se creía especialista en la materia.

Este niño me convenció de que yo no sabía gran cosa y que la Eucaristía hay que aprender a celebrarla cada día. Que nunca termina ese aprendizaje, pues está allí el universo insondable del amor de Dios, hecho Palabra y Pan de vida.

Carretera de regreso a mi ciudad, entre sonrisas abortadas, recordaba la pregunta del niño monaguillo, llena de sensatez inocente. Y repetía, una y otra vez, para no olvidar la lección: “Estoy aprendiendo.”.