Se sabe que la bandera dominicana fue concebida por Juan Pablo Duarte y que la primera vez que aparece descrita en un documento fue en el sagrado juramento de los trinitarios, del 16 de julio de 1838. En esa solemne ocasión los nueve gladiadores fundadores del Estado dominicano se comprometieron “a implantar una república soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado con una cruz blanca. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo”. La Bandera dominicana, que nació junto con la República, es el más sublime símbolo de la libertad y la soberanía nacionales.

¿De dónde procede? La bandera nacional deriva en parte de la bandera francesa y también en parte de la bandera haitiana, que fue modificada mediante la reforma constitucional de 1843. Esa bandera, formada por dos franjas horizontalizadas, azul y roja, ondeaba sobre el territorio isleño para la época de la independencia dominicana. Según Emiliano Tejera, para diseñar nuestra enseña tricolor, Duarte se inspiró en “el principio racional de la fusión de las razas, que será la salvación de la América tropical, dotándola con una población apropiada a sus necesidades... Dessalines no quería que el elemento blanco entrase en la composición de la nacionalidad haitiana. Duarte [en cambio] lo hizo figurar en la constitución de la dominicana, como elemento civilizador, y el lazo de unión respecto de los pueblos hispanoamericanos, y de los demás civilizados del globo. La Bandera dominicana puede cobijar a todas las razas: no excluye ni le da predominio a ninguna. Bajo su sombra todos pueden crecer, fundirse, prosperar”.

La primera bandera. Un selecto grupo de damas pertenecientes a la rama femenina de La Trinitaria confeccionó la bandera que ondeó por primera vez sobre el histórico Baluarte del Conde la memorable noche del 27 de febrero de 1844. Esas eximias patriotas fueron Concepción Bona, María de Jesús Pina Benítez y María Trinidad Sánchez. En cuanto a la forma inicial de nuestra bandera hay diversas teorías. Algunos historiadores haitianos refieren que la bandera de los dominicanos “era la bandera haitiana atravesada por una cruz blanca”. Es decir que, a diferencia de la versión actual, se trató de un lienzo consistente en “dos bandas horizontales, azul y roja, cortadas a lo largo por una cruz blanca”. Duarte y sus discípulos juzgaron necesario imprimirle a la enseña nacional del nuevo Estado “una significación diametralmente opuesta” a la del dominador. Por tanto, resultaba ilógico -y por demás contraproducente- que, en el momento culminante de la proclamación de la República, los revolucionarios enarbolaran la misma bandera contra la cual se pronunciaban. Idearon, pues, un pabellón conformado por cuarteles azules y rojos alternados, en sintonía con la nueva realidad cualitativa que surgiría tras la independencia de Haití. Sucedió, empero, que en vista de que se adelantó el día del pronunciamiento (a fin de contrarrestar los planes proteccionistas que el grupo conservador intentaba concertar con Francia), no hubo tiempo para confeccionar la bandera originalmente concebida por Duarte. Así, durante una reunión realizada el 26 de febrero en casa de los hermanos Concha, fue cuando se decidió confeccionar la enseña tricolor un poco a la carrera, razón por la cual la bandera del Conde resultó ser la misma bandera haitiana, pero con una cruz blanca en el centro. A partir de la Constituyente de San Cristóbal, el pabellón nacional adoptó la forma que tiene actualmente, razón por la que Bernardo Pichardo escribió que la bandera dominicana “no ha sufrido cambio ni modificación alguna durante los años de su existencia, que haya sido legalmente decretado”.

¿Cuál es el Día de la Bandera? Hay quienes equivocadamente creen que el Día de la Bandera es el 22 de febrero. Durante la dictadura trujillista, algunos apologistas del régimen, según la Ley No. 15 de 1938, establecieron el 24 de octubre, fecha natalicia del tirano, como Día de la Bandera. Esa disposición se mantuvo vigente hasta el 22 de octubre de 1962 cuando el Consejo de Estado promulgó la Ley No. 6085, según la cual por “ser la bandera un símbolo de la Patria ninguna fecha más acertada para honrarla y enaltecerla que el 27 de Febrero en que se celebra la Independencia Nacional, con lo cual se conmemorará, junto con el nacimiento de la República el día en que flotó por vez primera nuestro pabellón, libre y orgulloso, en el legendario Baluarte del Conde”. De manera, pues, que no debe haber motivos para confusión: el 27 de febrero de cada año no solo es el Día de la Independencia Nacional, sino también el Día de la Bandera.